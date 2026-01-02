Il Bellaria Film Festival annuncia le prime novità della sua 44ª edizione, in programma a Bellaria-Igea Marina dal 6 al 10 maggio 2026. Organizzato da Approdi, Bellaria Film Festival è un punto di riferimento per il cinema indipendente italiano e per il 2026 prosegue il suo percorso nel solco della continuità con un forte impulso al rinnovamento.

Tra le principali novità della prossima edizione arriva Romeo Castellucci, fondatore della Societas Raffaello Sanzio, Leone d’Oro alla carriera e “Grand Invité” della Triennale Milano, che sarà Visiting Director del BFF44. Castellucci contribuirà alla definizione del tema di riflessione del Festival, e curerà una rassegna dedicata ad un ospite di rilevanza internazionale, rafforzando la dimensione interdisciplinare e la vocazione di Bellaria come luogo di sperimentazione e pensiero critico.

Daniela Persico proseguirà il lavoro di ridefinizione dell’identità del Festival attraverso un’attenzione costante alle nuove generazioni, con una linea curatoriale che pone al centro pratiche emergenti e dialoghi tra linguaggi diversi, trasformando Bellaria in uno spazio di incontro tra generazioni, dove giovani autori e autrici possono confrontarsi con professionisti e pubblico. Nei quattro anni di direzione artistica, è stato riportato in auge il premio Casa Rossa che, dopo aver decretato il talento di autori come Silvio Soldini, Daniele Ciprì e Franco Maresco, Paolo Sorrentino, Matteo Garrone e Michelangelo Frammartino negli anni Ottanta e Novanta, è tornato lanciando talenti tra cui Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis, Valentina Bertani, Tommaso Santambrogio e Adele Tulli. Questi autori e autrici, dalla formazione internazionale e dallo sguardo libero, sono le nuove voci del cinema italiano del futuro. Bellaria Film Festival con i suoi concorsi, dai 3MIN al Concorso Gabbiano, fino al Casa Rossa dedicato alle opere prime italiane e internazionali, continuerà ad essere uno spazio aperto per la crescita dei talenti creativi italiani.

La sezione Industry, componente ormai strutturale del Festival, sarà guidata quest’anno da Sergio Canneto, direttore generale del BFF, che negli anni ha stabilito importanti connessioni nell’ottica di un’apertura sistemica tra innovazione di talenti e realtà istituzionali, insieme ad un gruppo di professionisti del cinema. Accanto ai programmi consolidati, l’Industry accoglierà nuove collaborazioni e soprattutto una sezione dedicata alla coproduzione internazionale, con l’obiettivo di ampliare le opportunità di incontro tra professionisti e di rafforzare il ruolo del Festival come piattaforma di sviluppo per il cinema indipendente, in continuità con il progetto (IN)EMERGENZA nato dalla collaborazione tra Bellaria Film Festival e Cinecittà.

“Un ulteriore passo in avanti per la crescita del BFF, festival più longevo dell’Emilia Romagna e tra i più importanti per il cinema indipendente in Italia, che in questi 4 anni ha portato in città oltre 50mila presenze” dichiara Filippo Giorgetti, Sindaco di Bellaria-Igea Marina “La conferma al vertice del Festival di Sergio Canneto con la nomina a direttore generale, l’arrivo di uno dei più grandi artisti italiani contemporanei Romeo Castellucci e la conferma della linea artistica di Daniela Persico. Vogliamo portare il Festival ad avere un ruolo ancora più preminente sia per la città, dove vogliamo che la cultura sia un aspetto fondante per la coesione sociale, lo sviluppo e la qualità della vita, sia per l’industria cinematografica nazionale e internazionale. A ciascuno di questi tre assi che compongono oggi la direzione del BFF vanno i miei sinceri auguri di un buon lavoro e la gratitudine della comunità di Bellaria-Igea Marina” commenta ancora il Sindaco, sottolineando l’importanza del Festival per la comunità e per la crescita culturale del territorio.

Con queste premesse il BFF44 si prepara a rinnovare il proprio ruolo di osservatorio privilegiato sul nuovo cinema, confermandosi un laboratorio creativo capace di connettere visioni, generazioni e pratiche.