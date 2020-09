Paolo Costantini (nato a Roma nel 1996), diplomato all’Accademia “Silvio D’Amico”, attivo con la compagnia Barletti/Waas e all’Interkulturelles Theater Zentrum di Berlino, è il vincitore della quarta edizione di Biennale College Registi Under 30 (2020-2021), scelto dal Direttore Antonio Latella tra i dieci finalisti che hanno presentato un estratto del loro progetto per il 48. Festival Internazionale del Teatro. Paolo Costantini ha presentato un frammento di Uno sguardo estraneo ovvero come la felicità è diventata una pretesa assurda, ispirato a Oggi avrei preferito non incontrarmi di Herta Müller. “Paolo Costantini vince per una proposta registica delicata, che ci mette di fronte a un’idea di teatro ancora da percorrere, alla scoperta di un linguaggio ancora da codificare e formalizzare”. Nel corso del prossimo anno il neo vincitore realizzerà il suo spettacolo, definendolo e sviluppandolo in tutti i suoi aspetti con il tutoraggio di Antonio Latella. Lo spettacolo verrà quindi presentato al 49. Festival Internazionale del Teatro 2021. Una menzione speciale è stata attribuita a Gianmaria Borzillo, 25 anni, da Sorrento, danzatore e performer diplomato alla Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi”, “per la sua capacità di scrivere un lavoro nel silenzio.” Gianmaria Borzillo ha presentato un estratto da Under the influence, definito “il tentativo di ricostruzione dopo un crollo” e liberamente ispirato all’omonimo film di John Cassavetes (Una moglie). Gli altri registi che hanno partecipato alla finale del bando sono: Alessandro Padovani, Giulio Cavallini, Richard Pareschi, Michele Segreto, Giulia Odetto, Federica Amatuccio, Arianna Di Stefano, Elvira Scorza. Biennale College, realizzato dalla Biennale di Venezia, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale dello Spettacolo e della Regione del Veneto è un’esperienza innovativa e complessa che integra tutti i Settori della Biennale di Venezia – Cinema, Danza, Musica, Teatro – per promuovere giovani talenti offrendo loro di operare a contatto di maestri per la messa a punto di creazioni.