Nell’ambito del festival “Camille Saint-Saëns, l’uomo-orchestra” che, per iniziativa del Centre de musique romantique française, propone vari eventi in occasione del centenario della sua scomparsa, giovedì 1 ottobre alle ore 17,30 a Venezia nel Palazzetto Bru Zane, sarà proiettato accompagnato con musica dal vivo il film “L’assassinat du Duc de Guise”. Sarà l’occasione per approfondire un aspetto originale che sottolinea il carattere innovatore e pionieristico del compositore: la nascita della “musica per film”, grazie anche alla conferenza di Marco Bellano che precederà la visione del film. Camille Saint-Saëns incontrò il cinema nel 1908, a 73 anni, e arrivò primo. La partitura per il film “L’assassinat du Duc de Guise” (L’assassinio del Duca di Guisa, 1908) è oggi considerata il primo esempio di composizione creata appositamente per una pellicola cinematografica da un compositore di fama; a quell’epoca, infatti, i film venivano usualmente sonorizzati con improvvisazioni o brani di repertorio. Gli autori del film, André Calmettes e Charles Le Bargy, furono consapevoli dell’importanza storica che ciò implicava: tutta la loro operazione era in effetti incorniciata da un tentativo di nobilitare il cinema, nel contesto di una realtà produttiva chiamata – significativamente – Film d’Art. “L’assassinat” è in effetti un’opera sontuosa, che guarda al miglior teatro e cerca il suo soggetto in drammatici eventi della storia francese: la congiura di palazzo contro Enrico di Guisa, ucciso nel 1588 dalla guardia del re Enrico III di Valois. Camille Saint-Saëns, uno dei più importanti musicisti del Romanticismo francese, è stato, quindi, il primo compositore di spicco a creare musica originale “cucita” sulle immagini di un film. Nacque così ciò che noi chiamiamo colonna sonora. Giovedì 1 ottobre il pubblico avrà modo di assistere alla proiezione del film, accompagnata dalla versione pianistica completa della musica di Saint-Saëns (l’originale era per harmonium e orchestra d’archi) eseguita da Gabriele Dal Santo. La proiezione sarà preceduta da una conferenza introduttiva di Marco Bellano, professore a contratto di History of Animation all’Università di Padova, che si occupa di divulgazione e didattica musicale dal 2001: Bellano, redattore della rivista Cabiria studi di cinema edita dal Cinit Cineforum Italiano, racconterà i “meccanismi” narrativi della musica per film, il contesto storico del cinema delle origini e della musica nella Francia del tardo Romanticismo e gli elementi base del linguaggio del cinema, utili per decifrare in maniera semplice ma efficace ogni tipo di audiovisivo.