Cammino dei Cappuccini: gli under 35 alla scoperta delle Marche

Il turismo giovanile riscopre la semplicità: esperienze a piedi, relazioni vere, spiritualità in cammino.

È una nuova sensibilità quella che anima sempre più i giovani viaggiatori: non l’evasione, ma il ritorno all’essenziale. A questo desiderio risponde “Giovani in Cammino – Sui passi della speranza”, la proposta estiva dedicata agli under 35 del Cammino dei Cappuccini, in programma dal 22 al 27 agosto. Cinque giorni a piedi, per un totale di 70 chilometri, nel cuore dell’entroterra marchigiano. Un’esperienza che intreccia natura e storia, relazioni e ricerca interiore, spiritualità e bellezza del territorio.

Il cammino prende il via da Cupramontana, patria del Verdicchio e borgo immerso nei vigneti, laddove si erge l’Abbazia romanica di Sant’Urbano, immersa nei boschi, e l’Eremo dei Frati Bianchi, in cui nel XVI secolo trovarono rifugio i primi promotori della riforma cappuccina, in cerca di una vita radicalmente evangelica, fatta di silenzio, preghiera e povertà.

Da Cupramontana si parte verso Apiro, città del folclore e poi per Cingoli, il “balcone delle Marche”, che regala uno dei panorami più ampi e suggestivi dell’Italia centrale. Da qui il cammino tocca l’Eremo di Sant’Angelo, che fu sede di una delle prime esperienze di vita riformata, prima ancora della nascita ufficiale dei Cappuccini. È la tappa più lunga del cammino, e forse la più intensa, che conduce alla sosta intermedia di San Lorenzo di Treia e il giorno seguente a San Severino Marche, città d’arte e spiritualità, in cui si trova l’antico convento cappuccino del Ss. Salvatore in Colpersito. L’ultimo giorno si raggiunge Camerino, sede universitaria e storica culla dell’Ordine dei Frati Cappuccini. Qui si trova il convento di Renacavata, fondato nel 1528: il primo convento cappuccino al mondo. Un luogo immerso nel verde, simbolo delle origini e della semplicità francescana, dove si concluderà l’esperienza con una giornata di riflessione, festa e condivisione.

Il cammino è guidato da fra Sergio e fra Nicola. A rendere ancora più ricca l’esperienza sarà la presenza di Tom Search, artista e formatore, che condurrà laboratori creativi lungo il percorso, pensati per nutrire la dimensione espressiva, corporea e comunitaria del cammino.

L’intera esperienza si svolge all’insegna dell’essenzialità: si dorme con sacco a pelo in palazzetti, saloni, conventi e palestre; si condivide il cibo e si cammina in gruppo, con spirito di adattamento e apertura. Il costo è di 150 euro, tutto compreso (vitto, alloggio, attività e assistenza logistica).

In un’estate in cui si moltiplicano le offerte turistiche veloci e “da vetrina”, “Giovani in Cammino” propone un’alternativa concreta e potente: camminare per ritrovare sé stessi, attraversare paesaggi che parlano all’anima, creare comunità anche solo per qualche giorno. Un viaggio che lascia il segno e che risponde, in modo semplice ma profondo, all’invito del Giubileo 2025: aprirsi alla speranza.