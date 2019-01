Caro Marcello, caro Federico al Teatro Busan di Mogliano

Prosegue la Stagione di Prosa 2018-2019 al Teatro Busan di Mogliano con lo spettacolo Caro Marcello, Caro Federico, in scena venerdì 25 gennaio alle ore 21. La produzione è del Teatro Busan, scritta e diretta da Giuseppe Emiliani, interpretata da Antonio Salines ed Edoardo Siravo e ricorda due grandi protagonisti della storia del cinema italiano: Marcello Mastroianni e Federico Fellini. La storia raccontata si configura come il ritratto di due figure così influenti e, allo stesso tempo, come un doveroso omaggio.

“Fra noi c’è un’amicizia vera basata su una totale reciproca sfiducia. È un vivere insieme, un trovarsi, un partecipare agli stessi scherzi, agli stessi imbrogli, alle stesse bugie. Lo raccontava così, Federico Fellini, uno dei legami più belli e fecondi del cinema italiano. Un binomio che ha incantato per decenni e ancora incanta chi si avvicina a quella terra di fantasia che era il cinema di quegli anni.”

Quando si apre il sipario, Mastroianni e Fellini guardano la terra dalla luna, ricordando con nostalgia un tempo che non esiste più; in particolare, Fellini pensa alla sua infanzia e a tutti gli episodi drammatici e bizzarri della sua vita, gli incontri apparentemente insignificanti, ma in realtà memorabili. Racconta poi la sua idea di film. Mastroianni, invece, con tenerezza e umorismo, rievoca la sua vita d’arte e d’attore, con profonda e toccante semplicità. Oltre alle musiche e alle parole, saranno proiettati diversi spezzoni di film di Fellini (in particolare 8 ½, La dolce vita, Ginger e Frede il girato dell’eterno progetto Il viaggio di Mastorna) e varie immagini di un’Italia che ormai appartiene al passato eppure ancora viva nell’immaginario collettivo.

PREZZO BIGLIETTI:

intero 18 euro, ridotto 16 euro

ACQUISTO E PREVENDITE

Biglietteria Cinema Teatro Busan

via Don Bosco 41, Mogliano Veneto (TV)

lunedì 9.30 – 12.30 e 17.00 – 19.00; giovedì e venerdì 17.00 – 19.00

e 30 minuti prima di ogni proiezione cinematografica

e online su www.cinemabusan.it

ULTERIORI INFORMAZIONI:

+39 041 5905024 | +39 334 1658994 | gestione.busan@gmail.com