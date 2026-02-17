Nessun evento culturale di rilievo è completo senza una sua apparizione. Lo vediamo durante

scorribande notturne e alle feste che seguono i suoi concerti – quasi sempre traboccante di energia, mentre cela la sua malattia dietro una maschera ironica.

La vita gli scivola tra le dita, ma lui si rifiuta di rallentare. Compone le sue opere più grandi, talvolta su commissione speciale, mentre impartisce lezioni di pianoforte per sbarcare il lunario. È ammirato dagli amici, adorato dalle donne, ma col tempo scoprirà che la cosa più importante della sua vita è la musica.

È un’epopea che si prende tutto il tempo necessario per far emergere gli aspetti psicologici e artistici del compositore; e anche la macchina produttiva ha intrapreso un’operazione epica: oltre due anni di preparazione e quattro mesi di riprese in Francia e Spagna, coinvolgendo oltre 600 membri della troupe e migliaia di artisti, utilizzando centinaia di veicoli d’epoca, oltre mille costumi e dettagli storici meticolosamente realizzati. A questo si aggiunge un budget di 17,5 milioni di dollari, questa ambiziosa, ma raffinata produzione riunisce il produttore e regista Michał Kwieciński con l’attore polacco emergente di “Filip”, Eryk Kulm, nel ruolo del protagonista “L’idea di un film su Chopin è nata da Eryk Kulm, per il quale interpretare il compositore era uno dei più grandi sogni come attore. Il pensiero mi ha talmente incuriosito che ho iniziato a fare ricerche, leggendo tutti i libri disponibili sul celebre compositore. Quando ho visto il film norvegese del 2021 La persona peggiore del mondo, ho capito di aver trovato la chiave per raccontare Chopin: attraverso 11 sequenze, 11 storie separate, tutte incentrate su di lui – e continua – il cuore di “Chopin, Notturno a Parigi”: il destino e la psiche di un uomo bello e unico. Voglio mostrare la lotta tra la Morte e la Musica, impegnate in una battaglia per l’anima di Chopin, senza che nessuna delle due sia disposta a cedere”.