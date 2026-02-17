Crime 101 – La strada del crimine di Bart Layton

Mike (Chris Hemsworth) è un abile ladro che commette i suoi colpi senza lasciar tracce e, soprattutto, senza commettere atti di violenza e lasciar vittime dietro di sé. Deciso a compiere un ultimo ambizioso colpo, entra in contatto con Sharon (Halle Berry), un’assicuratrice disillusa, ma quel che non sa è che il detective Lubesnick (Mark Ruffalo) è sulle sue tracce.

Tra thriller e noir, classico nella struttura, elegante e curato nella veste estetica, Crime 101 – La strada del crimine è un film sostenuto da un cast di star che partendo da una premessa interessante, sebbene non particolarmente originale, mette in scena una storia affascinante e potenzialmente ricca di spunti che però, purtroppo finiscono per perdersi.

Dopo una prima parte che funziona, grazie anche a un ritmo sostenuto e a un’efficace introduzione delle vicende, Crime 101 si affossa in una serie di storyline che dovrebbero arricchire quella principale e invece finiscono con l’affossarla, togliendo spazio a un approfondimento dei personaggi principali che, invece, sarebbe stato necessario. Come nel caso di Mike, la cui backstory – le origini umili, l’incontro col crimine come unica via di “riscatto”, il perché di una certa morale che sostiene le sue azioni – è solo tratteggiata o ancora in quello di Sharon, che fa da spunto per una riflessione sul ruolo di una donna in un mondo di lavoro dominato dagli uomini che però rimane in superficie.

Crime 101 – La strada del crimine riesce sì nell’intento di intrattenere, anche gli oltre 120 minuti di durata si fanno sentire, ma non colpisce come dovrebbe, nonostante le buone prove di un cast che riesce a sopperire alle mancanze della sceneggiatura.

Titolo originale: Crime 101

Regia: Bart Layton

Sceneggiatura: Don Winslow

Genere: Thriller

Cast: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Nick Nolte, Halle Berry

Durata: 135 minuti

Paese: Regno Unito, Stati Uniti

Data di uscita: 12 febbraio 2026

Distribuzione: Eagle Pictures