L’inizio del primo episodio racconta gli antefatti successi 8 anni prima quando Citadel, l’agenzia indipendente, insomma i buoni, di spionaggio internazionale – nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone – è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione criminale che nell’ombra manipola il mondo.

Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Lontani da Manticore.

Il primo e secondo episodio sono costruiti in un andirivieni temporale tra il passato e il presente, dove Kane e Sinh vivono inconsapevolmente una vita normale, senza ricordare chi erano.

Fino alla notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. Mason si mette alla ricerca della sua ex collega Nadia, e le due spie intraprendono una missione che li porta in giro per il mondo nel tentativo di fermare Manticore, questo mentre devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo.

Abbiamo visto i primi due episodi in anteprima, circa mezz’ora ciascuno, e possiamo dire che ha tutte le carte in regola della storia di spionaggio adrenalinica senza esclusione di colpi.

Dal 28 aprile su Prime Video con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 26 maggio, Citadel – prodotta dalla AGBO dei Fratelli Russo e dello showrunner David Weil – dà l’idea di essere una spy story divertente, per chi ama il genere “prima spariamo e poi facciamo domande”.