Mercoledì 3 maggio, alle ore 20.45, nel Cinema Corso a Treviso, Cineforum Labirinto presenta la proiezione del film “Trouble in paradise” (it. Mancia competente, USA 1932, 83′) di Ernst Lubitsch, con introduzione e commento a cura di Marco Bellano (Università diPadova).

Gaston e Lily sono due ladri esperti che si corteggiano derubandosi l’un l’altro in quel di Venezia. Divenuti amanti e soci in affari, i due mettono gli occhi sulla bellissima ereditiera Mariette Colet come potenziale vittima. Gaston cercherà di sedurre la donna per raggirarla ma rischierà di innamorarsi sul serio, suscitando la gelosia di Lily.

Commedia elegantissima, sofistica e ironica firmata dal maestro del genere Ernst Lubitsch, Trouble in paradise è un gioiello di paradisiaca perfezione, ritenuto dallo stesso Lubitsch il suo miglior lavoro sul piano stilistico ed impreziosito da un ritmo irresistibile che regala agli spettatori un’opera scintillante, intrisa di umorismo e di geniali invenzioni registiche.

Ingresso ad offerta responsabile con prenotazione obbligatoria!

