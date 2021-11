Concerto a Fabriano per i 50 anni di Medici Senza Frontiere

Il 5 dicembre alle 17.30 a Fabriano, presso la bella Chiesa di San Nicolò gentilmente concessa dal parroco don Aldo Bonaiuto, l’Orchestra della Scuola Musicale G.B. Pergolesi di Jesi sarà ospite dell’Assessorato comunale alla Cultura per eseguire lo Stabat Mater di Pergolesi per soli, archi e basso continuo. Il concerto, dedicato ai 50 anni di azione medico umanitaria di Medici Senza Frontiere, è affidato alla direzione del Maestro Stefano Campolucci, con le voci soliste del soprano Yuliya Poleshchuk e del mezzosoprano Rachele Raggiotti.

Lo spettacolo sarà preceduto dalla presentazione del libro “Le Ferite”, edito da Einaudi: 14 racconti regalati a MSF da altrettanti scrittrici e scrittori (Marco Balzano, Diego De Silva, Donatella Di Pietrantonio, Marcello Fois, Helena Janeczek, Jhumpa Lahiri, Antonella Lattanzi, Melania G. Mazzucco, Rossella Milone, Marco Missiroli, Evelina Santangelo, Domenico Starnone, Sandro Veronesi e Hamid Ziarati), che hanno interpretato ciascuno in modo diverso il significato della parola, perché ci sono ferite fisiche e psicologiche, alcune restano impresse sulla pelle e altre nell’anima. La presentazione del libro sarà accompagnata da un reading di Caroline Vallerani, volontaria del Gruppo MSF di Ancona, mentre l’ing. Cristina Marconi, operatrice umanitaria e capoprogetto di MSF racconterà la sua esperienza in diversi contesti di emergenza e le ferite che MSF cura in tutto il mondo.

Medici Senza Frontiere è nata nel 1971 ad opera di un gruppo di medici e giornalisti francesi, testimoni della drammatica guerra in Biafra e da allora è impegnata in prima linea, per portare soccorso medico-umanitario in guerre, catastrofi naturali, epidemie e ovunque l’accesso alle cure sia negato. Oggi è presente in 88 paesi con oltre 65.000 operatori umanitari (tra cui tanti italiani e diversi marchigiani come la psicoterapeuta Mara Signori di Fabriano, promotrice dell’evento), per portare aiuto alle popolazioni in difficoltà, secondo i principi fondamentali di neutralità, indipendenza e imparzialità, unendo l’assistenza medica alla testimonianza, per accendere un riflettore su crisi umanitarie lontane o dimenticate.

L’ingresso è gratuito, su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili al numero 345 0432729. Il libro “Le Ferite” sarà disponibile al desk informativo dei volontari del Gruppo MSF di Ancona.