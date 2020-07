E sarà proprio la musica, con un omaggio al 250 esimo anniversario dalla nascita di Ludwig van Beethoven, ad inaugurare CortinAteatro: venerdì 31 luglio alle 20.45 all’Alexander Girardi Hall l’OPV – Orchestra di Padova e del Veneto diretta dal Maestro Marco Angius, che vanta la direzione delle principali orchestre europee e non solo, proporrà l’Ouverture Coriolano Op.62, uno dei capisaldi della produzione sinfonica, e la Sinfonia n.7 in la maggiore Op.92, un altro capolavoro di scena ispirato alla tragedia di Gothe. Precederà il concerto alle ore 19.15 all’Alexander Girardi Hall la conferenza introduttiva di guida all’ascolto a cura della musicologa Luisa Bassetto.

Venerdì 7 agosto, invece, spazio al grande teatro contemporaneo con l’appuntamento organizzato dal Teatro Stabile del Veneto: sul palco dell’Alexander Girardi Hall alle 20.45 salirà Paolo Rossi, che proporrà il suo nuovo spettacolo “Pane o libertà. Su la testa”, una co-produzione dello Stabile del Veneto con lo Stabile di Bolzano in cui stand up comedy, commedia dell’arte e commedia greca si mescolano in un solo spettacolo dando voce alle storie di maestri come Jannacci, Gaber, De Andrè, Fo. Con l’aiuto di alcuni amici saltimbanchi – in scena suonano dal vivo i musicisti Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari, Stefano Bembi – Rossi parlerà di queste personalità.