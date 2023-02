Coup de chance: il ritorno di Woody Allen sul grande schermo

Coup de chance è la cinquantesima pellicola di Woody Allen, regista newyorkese che vanta una carriera invidiabile.

Stando alle dichiarazioni dello stesso Allen, Coup de chance sarà un thriller romantico, per molti aspetti simile a Match Point, pellicola del 2005, queste infatti le parole del regista: “una storia legata a romanticismo, passione e violenza ambientata nella Parigi contemporanea. Girato in tutta la città e un po’ in campagna, si sviluppa attorno a una storia d’amore tra due giovani che sono vecchi amici, e sfocia nell’infedeltà coniugale e infine nel crimine.”.

Il tema della sorte sarà anche in quest’opera centrale, tanto che la traduzione del titolo è proprio “colpo di fortuna”.

La grande differenza, che separa l’ultima fatica alleniana dalla precedente filmografia, sta nella lingua: è infatti il primo film non girato in inglese, bensì in francese, così come francese è l’intero cast.

Ambientato a Parigi, come era già stato per Midnight in Paris, “continua” la serie di film del regista ambientati in diverse capitali europee, anche se tutta la sua poetica lo ha sempre avvicinato al vecchio continente nonostante il legame profondo con New York.

Altro elemento di continuità con gli ultimi film di Woody Allen, tra cui Un giorno di pioggia a New York e La ruota delle meraviglie, è la presenza del celebre direttore della fotografia Vittorio Storaro.

Il film verrà presentato all’European Film Market di Berlino (16-22 febbraio), strettamente legato al Festival internazionale del cinema di Berlino; la produzione è stata affidata ad un’altra collaboratrice di vecchia data di Allen, Letty Aronson.

Le premesse per un ottimo film ci sono senza dubbio, non si conosce ancora la data d’uscita italiana ma l’attesa è già palpabile: un grande ritorno al cinema di un regista che, nonostante la lunga carriera, rimane unico ed inimitabile.