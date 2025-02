“Cruda e nuda” Alice Mangione inaugura a Mestre “In piedi – Il potere delle parole” 

Sara Alice Mangione ad inaugurare al Teatro del parco di Mestre martedì 18 febbraio alle 21 la terza edizione di “In piedi – Il potere delle parole”, rassegna di stand-up comedy organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Dalvivo Eventi. Cruda e nuda è il suo primo spettacolo da solista,dopo i successi conseguiti assieme al marito nella “saga” The Pozzoli’s family. L’attrice non conosce filtri: dice tutto ciò che pensa degli altri attraverso i Tarocchi. Un Tarocco alla volta, Alice riflette su tutte le parti che ci rendono quello che siamo: la testa, il cuore e …altro ancora.

Cinque, compreso questo, gli spettacoli in cartellone sino al 15 aprile con alcuni tra i nuovi comici italiani più corrosivi, innovativi e originali, in scena con le loro nuove produzioni che tra satira, narrazione e invettiva faranno ridere e riflettere all’insegna di una comicità dissacrante, che trova la sua massima espressione dal vivo e nel rapporto col pubblico. .

Un cartellone a tinte venete con i veneziani Tommaso Faoro (Il verme solitario – 4 marzo) e Nicolò Falcone (Live 2025 – 1 aprile) e il vicentino d’adozione Horea Sas (Minimo sforzo – 25 marzo), tra i volti nuovi di Propaganda Live su La7. Torna poi a grande richiesta Chiara Becchimanzi, il 15 aprile con il nuovo lavoro Terapia Intensiva.Biglietti (posto unico numerato):

Alice Mangione € 23,00; Tommaso Faoro, Horea Sas, Nicolò Falcone, Chiara Becchimanzi € 15,00.

I biglietti sono in vendita sui circuiti Vivaticket e TicketOne (elenco punti vendita su www.dalvivoeventi.it).

Info su www.culturavenezia.it/toniolo