DOPO 18 ANNI DALLA SUA PUBBLICAZIONE “GOMORRA” DIVENTA UN NUOVO AUDIOLIBRO

Il romanzo che ha cambiato per sempre la percezione della criminalità organizzata, e anche la vita del suo autore, Gomorra (Mondadori), diventa un audiolibro con nuovi contenuti. A diciotto anni dalla sua pubblicazione, Roberto Saviano legge in prima persona il suo esordio per Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) -, disponibile a partire dal 5 maggio.

“Ho scritto Gomorra diciotto anni fa. L’ho scritto nei Quartieri Spagnoli a Napoli, in una casa in piazza Sant’Anna di Palazzo. Mentre scrivevo e tutte le storie prendevano forma, me le raccontavo e seguivo il filo della mia voce. Oggi quella stessa voce arriva al pubblico grazie ad Audible e apre un nuovo corso per ‘Gomorra’ che diventa anche audiolibro, e in questa nuova forma vivrà un’altra vita ancora, acquisendo la potenza che solo la voce sa dare alle storie” ha commentato Roberto Saviano.

Dal 2006, anno in cui è stato pubblicato, Gomorra ha rivoluzionato il mondo editoriale italiano sul piano culturale, sociale e civile, diventando sin da subito un bestseller mondiale, tradotto in più di 50 Paesi. Nell’audiolibro, Roberto Saviano racconta la pervasività della camorra con rigore e dolore per la sua città, Napoli, teatro di una brutalità fino a quel momento mai raccontata. Ancora oggi, l’opera di Saviano continua a essere un punto di riferimento fondamentale per comprendere le dinamiche della criminalità organizzata, essendo il primo importante tassello di una lunga attività di inchiesta e svelamento del cosiddetto “Sistema”.

Gomorra arriva a catalogo dopo moltissime altre opere scritte e narrate da Roberto Saviano, come i podcast Audible Original Chi chiamerò a difendermi, che racconta la vita del magistrato Giovanni Falcone, Maxi, sul maxiprocesso di Palermo e Le mani sul mondo, che esplora la geografia della criminalità organizzata a livello internazionale. L’audiolibro rappresenta una sorta di quadratura del cerchio: arriva finalmente l’opera che ha dato il via a tutte le inchieste appassionate e coraggiose svolte in audio dall’autore in questi anni, aggiungendo così il capitolo fondamentale, il primo, alla storia della criminalità organizzata raccontata da Roberto Saviano.

Per ripercorrere tutte le tappe delle sue inchieste a portata di cuffia, Roberto Saviano terrà un monologo domenica 12 maggio alle ore 17:30 ne La Pista 500 by Pinacoteca Agnelli, alla XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro.

Chi è Roberto Saviano

Roberto Saviano, laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Napoli Federico II, è uno scrittore e podcaster italiano. Nel 2006 esordisce con il romanzo Gomorra grazie al quale vince: il Premio Viareggio-Repaci Opera Prima, il Premio Giancarlo Siani, il Premio Dedalus, il Premio Lo Straniero, Il Premio Edoardo Kihlgren. Ha inoltre ricevuto nel 2016 il prestigioso Raymond Chandler Award, dedicato alla scrittura noir. Ad ottobre 2008 il libro vende oltre 1,8 milioni di copie solo in Italia e viene tradotto in 43 paesi. Da Gomorra sono stati tratti uno spettacolo teatrale, che è valso a Saviano gli Olimpici del Teatro 2008 come miglior autore di novità italiana, e l’omonimo film (uscito nelle sale italiane il 16 maggio 2008) candidato al premio Oscar come miglior film straniero e premiato a Cannes nel 2008 con il Gran Prix du Jury. Dal 2014 al 2021 sono andate in onda su Sky le cinque stagioni di Gomorra la serie, considerata tra le migliori serie italiane mai prodotte. Del 2009 è la raccolta di saggi La bellezza e l’inferno (Mondadori); del 2010 il libro con DVD La parola contro la camorra (Mondadori). Dopo il successo del programma televisivo Vieni via con me, condotto da Saviano e Fabio Fazio a fine 2010, esce l’omonima raccolta dei monologhi Vieni via con me (Feltrinelli 2011). Per Feltrinelli ha scritto ZeroZeroZero (2013), La paranza dei bambini (2016), Bacio feroce (2017). Altre pubblicazioni sono: In mare non esistono taxi (Contrasto 2019) e Gridalo (Bompiani 2020). Nel 2021 esce con Bao Publishing il graphic novel illustrato da Asaf Hanuka Sono ancora vivo. Del 2022 Solo è il coraggio. Giovanni Falcone, il romanzo, edito da Bompiani. Nel 2024 esce per Fuoriscena Noi due ci apparteniamo.

