L’ottava edizione di Venice Open Stage – 8 venti si concluderà nelle mattine di domenica 23 agosto e domenica 30 agosto sull’isola di Sant’Erasmo con

Cantieri Teatrali Veneziani in collaborazione con gli orti biologici di I&S Farm, che accoglieranno gli eventi, e con lo sponsor Villa Sceriman, cantina di Vo’ Euganeo.

Il Festival, dopo il grande successo e il tutto esaurito degli scorsi spettacoli, aggiunge due appuntamenti alla rassegna sull’isola di Sant’Erasmo attivando una collaborazione con I&S Farm che ospiterà, domenica 23 e domenica 30 agosto Teatro Boxer con due date di Omero non piange mai di Andrea Pennacchi, con Francesco Gerardi e Giorgio Gobbo nei propri orti. Lo spettacolo sarà preceduto da giro delle coltivazioni e seguito da una degustazione di prodotti biologici, accompagnati dai vini di Villa Sceriman, sponsor del Festival. La partecipazione agli eventi è gratuita su prenotazione al +393393640736 o direttamente presso lo spaccio di I&S Farm in Strada Nova, di fronte all’Irish Pub.

Il ritrovo per i partecipanti sarà alle 10.30 presso la fermata Sant’Erasmo Chiesa (raggiungibile con il vaporetto linea 13 delle 09.25 da F.te Nove), alle 11.00 inizierà il tour seguito da spettacolo e concluso con la degustazione.

Il Venice Open Stage 2020 è stato rappresentato dai venti, dalle lingue che hanno calcato il palco, dai naviganti in cerca di una meta guidati dall’aria e dalle stelle; la conclusione non poteva che andare in scena su un’isola, il racconto doveva essere di Omero e parlare di eroi.