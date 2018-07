Non lasciatevi indurre in inganno dall’infelice traduzione del titolo di questo film. Non è una commediola romantica. The Spy Who Dumped Me (La spia che mi ha scaricato, tradotto letteralmente) è una brillantissima spy comedy, interpretata da un ottimo cast!

Audrey (Mila Kunis) e Morgan (Kate McKinnon), due amiche trentenni che vivono a Los Angeles. Conducono vite ordinarie finché si ritrovano la casa trivellata da colpi d’arma da fuoco. La causa di questa sparatoria da far west è l’ex fidanzato di Audrey, Drew (Justin Theroux) – che l’ha scaricata con sms -. L’uomo, in realtà, è della CIA e sta scappando da terroristi che vogliono impadronirsi di un oggetto che lui tiene nascosto.

Drew si presenta di punto in bianco nell’appartamento delle due ragazze, per nascondersi da un gruppo di spietati assassini che lo stanno inseguendo.

Incredule e stupite, le due donne saranno costrette ad entrare in azione e trasformarsi in due spie. Maldestre, ma guidate dalla fortuna dei principianti, fronteggiano killer e doppiogiochisti in giro per l’Europa.

“Questo film è l’incontro tra Le amiche della sposa e James Bond“, dice la cosceneggiatrice e regista Susanna Fogel (Life Partners). Insieme al suo amico e collega scrittore David Iserson si è trovata spesso seduta allo stesso caffè di Los Angeles, lavorando su progetti separati ma scambiando di tanto in tanto qualche idea.