Basata sul romanzo Good Omens: The Nice and Accurate Profecies of Agnes Nutter, Witch (Buona Apocalisse a tutti!, 1990, edito in Italia da Mondadori) di Neil Gaiman e Terry Pratchett, arriva su Amazon Prime Video la seconda attesissima stagione di Good Omens.

Dopo aver impedito l’Apocalisse, l’angelo Azraphel (Michael Sheen), commerciante di libri rari, e il demone Crowley (David Tennant) sono tornati alla propria vita tra gli umani, nel quartiere di Soho, a Londra.

Tutto procede nella “normalità” fin quando l’Arcangelo Gabriele (Jon Hamm), che ha perso la memoria e non si ricorda come sia arrivato a Londra, bussa alla porta della libreria di Azraphel.

Se da un lato Crowley non comprende perché l’arcangelo sia venuto in libreria, Azraphel è ansioso di risolvere il mistero che si cela dietro la condizione di Gabriele.

Questo darà il via a un nuovo conflitto tra Paradiso e Inferno, mentre sulla terra l’angelo e il demone cercano di nascondere Gabriele.

Per risolvere il mistero e ostacolare il Paradiso e l’Inferno, il duo avrà bisogno di qualcosa di più di un miracolo: dovrà fare ancora una volta affidamento l’uno sull’altro. Un mistero che ci porta a prima dell’Inizio, ai tempi biblici, al furto di tombe nell’Edimburgo vittoriana, al Blitz nell’Inghilterra degli anni ’40, fino ai giorni nostri.

E nel frattempo l’angelo e il demone sono “testimoni” di una storia d’amore nascente tra tra la proprietaria del negozio di dischi Maggie (Maggie Service) e la barista Nina (Nina Sosanya).

Tutto il materiale del romanzo è stato esaurito nella prima stagione.

Ma Neil Gaiman insieme al nuovo sceneggiatore John Finnemore e al regista Douglas Mackinnon – probabilmente trainato dall’entusiasmo dei fan della serie che tanto hanno atteso anche solo l’annuncio di una seconda stagione – è riuscito abilmente a scrivere un sequel spontaneo.

I 6 episodi saranno disponibili su Prime Video da venerdì 28 luglio. L’effetto sorpresa non è lo stesso della prima stagione; questo sequel è sempre singolare e arguto, ma meno sbalorditivo.

Il vero piacere della serie è vedere Sheen and Tennant recitare insieme. La loro amicizia nella vita vera diventa dietro la macchina a presa un sodalizio artistico dove la coppia trasmette il piacere e divertimento a lavorare insieme.

La chimica tra di loro agglomera nel suo nucleo energico il resto del cast.

A brillare è anche inevitabilmente Jon Hamm che tira fuori tutto il suo carisma comico al servizio di un esilarante Arcangelo Gabriele.

Gaiman e Finnemore hanno gettato le basi per una terza stagione che aspettiamo con il sorriso sul volto!