A Sedegliano nel Centro Studi David Maria Turoldo Crist Piietat, momento riflessivo sulle figure di Pasolini, Turoldo e don Milani

A Coderno di Sedegliano (Udine) nel Centro Studi David Maria Turoldo venerdì 28 luglio alle 18 è in programma l’incontro del ciclo Sacro Laico sul tema Crist Piietat, diviso in due momenti, spazio riflessivo e installazione. Nell’ambito della serata, Gottardo Mitri, Marco Vanelli e Giovanni Ricci analizzeranno, con riferimento anche alla contemporaneità, sia Il pensiero di Pasolini che le riflessioni profetiche di padre Turoldo. In particolare Giovanni Ricci, redattore della rivista Cabiria Studi di Cinema, illustrerà e inquadrerà nel contesto in cui sono maturati i contenuti di due testi inediti di Pier Paolo Pasolini risalenti agli anni Sessanta, custoditi nell’Archivio della Pro Civitate Christiana di Assisi pubblicati nel numero doppio 203-204 di Cabiria Studi di Cinema, il quadrimestrale edito dal Cinit in uscita in questi giorni. Marco Vanelli, direttore della rivista, si soffermerà sui rapporti intercorsi fra don Lorenzo Milani, padre David Maria Turoldo e Pier Paolo Pasolini, illustrando in particolare lo speciale di 14 pagine dedicato nella sezione Documenti di Cabiria 203-4 al rapporto tra David M. Turoldo e il cinema. Fra l’altro sempre in questo numero della rivista viene raccontato da Alberto Anile, redattore di Cabiria e conservatore della Cineteca Nazionale un altro episodio dimenticato dell’attività di Pasolini come sceneggiatore che riguarda il film hollywoodiano “Addio alle armi” girato in Friuli. Dopo il momento riflessivo, sono in programma letture di Liuba Caraja, la presentazione dell’installazione a cura di Ofelia Croatto e quadri attoriali a cura di Espressione Est. La serata è organizzata dall’associazione culturale Furclap.