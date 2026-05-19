Helen Broms Sandberg a Venezia: “Le Sette Opere di Misericordia” nello Spazio Bruchium Fermentum

A Venezia l’arte contemporanea torna a confrontarsi con uno dei grandi temi universali della storia dell’umanità: la misericordia. Fino al 22 novembre 2026 lo Spazio Bruchium Fermentum ospita “Le Sette Opere di Misericordia”, installazione dell’artista finlandese Helen Broms Sandberg, curata da Natasha Bordiglia ed Elisabetta Fabrizi. La mostra è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 12 alle 18, negli spazi di Calle del Forno 2090.

Il progetto nasce da un confronto diretto con il capolavoro che Caravaggio realizzò nel 1607 per il Pio Monte della Misericordia di Napoli. Ma l’artista non sceglie la strada della citazione o della reinterpretazione iconografica. Piuttosto, prende quelle sette azioni — dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, ospitare i pellegrini, curare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti — e le trasporta dentro le fragilità del presente.

Emerge un’opera che attraversa conflitti contemporanei, crisi umanitarie e solitudini collettive, ricordando quanto i temi evocati dai testi sacri e dalla pittura caravaggesca restino ancora attuali. Al centro dell’esposizione si trova una video-installazione composta da sette schermi sincronizzati. Le immagini scorrono tra dimensione rituale e tensione cinematografica, accompagnate dal suono curato da Marco Schiavoni sull’Agnus Dei di Samuel Barber.

“Ospitare i pellegrini” – Helen Broms Sandberg

Accanto al video, la mostra riunisce fotografie di grande formato e sculture realizzate in bronzo bianco, alluminio, resina e materiali riciclati, insieme alla documentazione della prima performance del progetto, presentata nel 2021 nella Basilica di San Pietro a Tuscania. L’intero percorso si sviluppa come una meditazione visiva sul concetto di cura, intesa non solo come gesto religioso ma come necessità civile e umana.

Helen Broms Sandberg è attiva in diverse discipline (video, fotografia, pittura e installazione), indagando il rapporto tra memoria personale e collettiva, identità e percezione del tempo.

Nel suggestivo spazio veneziano di Bruchium Fermentum, “Le Sette Opere di Misericordia” assume così la forma di un’esperienza immersiva, capace di trasformare un capolavoro della storia dell’arte in una riflessione urgente sul nostro tempo.