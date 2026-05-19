mercoledì, Maggio 20, 2026
Home News Cinema John Travolta emoziona Cannes con la figlia Ella Bleu e il debutto...

John Travolta emoziona Cannes con la figlia Ella Bleu e il debutto da regista

Da
Romina Greggio
-

Foto di Alcide Boaretto

John Travolta ha incantato Cannes sfilando sul red carpet insieme alla figlia Ella Bleu.
L’attore ha presentato “Propeller One-Way Night Coach”, il suo primo film da regista, ispirato al libro scritto da lui nel 1997.
La pellicola racconta il viaggio di un bambino appassionato di aviazione verso Hollywood negli anni Sessanta.
Ella Bleu Travolta fa parte del cast e ha accompagnato il padre in uno dei momenti più emozionanti del Festival.
Per Travolta, accolto anche con una Palma d’Oro onoraria, è stato uno dei ritorni più applauditi di Cannes.

Barbara Palvin – – Foto di Alcide Boaretto
Barbara Palvin – – Foto di Alcide Boaretto
Barbara Palvin con il marito – Foto di Alcide Boaretto
Barbara Palvin con il marito – Foto di Alcide Boaretto
Barbara Palvin con il marito – Foto di Alcide Boaretto
John Travolta – Foto di Alcide Boaretto
John Travolta – Foto di Alcide Boaretto
John Travolta – Foto di Alcide Boaretto
John Travolta e la figlia – Foto di Alcide Boaretto
John Travolta – Foto di Alcide Boaretto
John Travolta e la figlia – Foto di Alcide Boaretto
John Travolta – Foto di Alcide Boaretto
John Travolta – Foto di Alcide Boaretto
John Travolta – Foto di Alcide Boaretto
Andie MacDowell – Foto di Alcide Boaretto

Articoli correlatiDi più dello stesso autore

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

NONSOLOCINEMA – RIVISTA ONLINE DI INFORMAZIONE CINEMATOGRAFICA E CULTURALE Registrazione al Tribunale di Venezia n.1491 del 24-09-2004 Editore: CINIT - CINEFORUM ITALIANO.

Contattaci: info(at)nonsolocinema.com

SEGUICI

© Copyright 2024 - NonSoloCinema.com

Cookies     Disclamer e Policy