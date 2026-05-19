John Travolta emoziona Cannes con la figlia Ella Bleu e il debutto da regista

Foto di Alcide Boaretto



John Travolta ha incantato Cannes sfilando sul red carpet insieme alla figlia Ella Bleu.

L’attore ha presentato “Propeller One-Way Night Coach”, il suo primo film da regista, ispirato al libro scritto da lui nel 1997.

La pellicola racconta il viaggio di un bambino appassionato di aviazione verso Hollywood negli anni Sessanta.

Ella Bleu Travolta fa parte del cast e ha accompagnato il padre in uno dei momenti più emozionanti del Festival.

Per Travolta, accolto anche con una Palma d’Oro onoraria, è stato uno dei ritorni più applauditi di Cannes.

Barbara Palvin – – Foto di Alcide Boaretto Barbara Palvin – – Foto di Alcide Boaretto Barbara Palvin con il marito – Foto di Alcide Boaretto Barbara Palvin con il marito – Foto di Alcide Boaretto Barbara Palvin con il marito – Foto di Alcide Boaretto John Travolta – Foto di Alcide Boaretto John Travolta – Foto di Alcide Boaretto John Travolta – Foto di Alcide Boaretto John Travolta e la figlia – Foto di Alcide Boaretto John Travolta – Foto di Alcide Boaretto John Travolta e la figlia – Foto di Alcide Boaretto John Travolta – Foto di Alcide Boaretto John Travolta – Foto di Alcide Boaretto John Travolta – Foto di Alcide Boaretto Andie MacDowell – Foto di Alcide Boaretto