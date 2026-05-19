martedì, Maggio 19, 2026
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Officine CreAttive al Teatro del Parco

Da
Cristina Di Maria
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Il mese di maggio al TOP (Theatre of the People) vede come protagonista Officine CreAttive. Domenica 24 maggio, alle ore 18:00, presso il Teatro del Parco (Parco Alfredo Albanese, Bissuola), si terrà la restituzione finale del percorso laboratoriale curato dall’associazione Tadan all’interno del progetto TOP.

L’evento è l’esito di nove mesi di ricerca condivisa e si presenta come una performance che intreccia parola, danza, video e suono in un unico “paesaggio sensibile”. Il lavoro propone una contaminazione tra linguaggi differenti: il corpo si fa materia, la voce attraversa lo spazio, l’immagine accompagna l’azione e il suono funge da sostegno. L’esperienza offerta al pubblico non segue una narrazione lineare, ma si configura come un movimento continuo tra terra e acqua, presenza e trasformazione, dimensione individuale e collettiva.

In scena, un gruppo di partecipanti amatoriali darà vita a una composizione corale, frutto di pratiche artistiche e relazionali sviluppate nel corso del tempo. Il percorso laboratoriale è stato condotto dal team composto da Teresa Farella, Maria Roveran, Joe Schievano e Jessica Tosi.

L’invito è aperto alla cittadinanza per condividere questo particolare “attraversamento” artistico, l’ingresso è libero.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web https://www.pantakin.it/top/

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