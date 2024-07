“Holy Shoes vuole raccontare – spiega il regista Luigi Di Capua – uno degli aspetti più intriganti e potenti della società contemporanea: la tirannia del desiderio. Il desiderio di essere ciò che non siamo, il desiderio di possedere ciò che non abbiamo. La storia di Holy Shoes è una storia universale perché vive all’interno dei codici del consumismo e della globalizzazione.”.

Un paio di scarpe costosissime, le Typo 3, esposto nelle vetrine di negozi di abbigliamento che sembrano gioiellerie, è l’oggetto del desiderio, e di perdizione, di una serie di personaggi accecati dal luccichio dell’effimero scambiato per agognato successo.

Opera prima di Luigi Di Capua, componente del trio comico The Pills, che sceneggia con Alessandro Ottavian, Holy Shoes racconta la vita di alcuni personaggi che desiderano per conquistare: l’amore, il sentirsi desiderata, il successo, il sogno.

Il 14enne Filippo (Raffaele Argesanu) è convinto che solo regalando quel paio di scarpe dal prezzo folle potrà conquistare la ragazzina che tanto gli piace.

Bibbolino (Simone Liberati) è un imprenditore del settore calzaturificio che a un certo punto pensa di poter fare la svolta della vita vendendo le Typo 3.

Mei ha vinto una borsa di studio a Boston, pensa di trovare una soluzione, entrando nel commercio illegale, e partire lasciandosi alle spalle il padre, che gestisce un ristorante cinese, e il fratellino con la sindrome di Asperger.

Luciana (Carla Signoris) per la prima volta dopo 30 anni indossa un paio di scarpe con i tacchi, ritrovando una femminilità infagottata in anni e anni di matrimonio.

L’insoddisfazione e la rabbia, figlie di una mancanza che divora questi personaggi, che si sprigiona dall’incapacità di accettare se stessi, fanno rincorrere modelli o ideali senza prevedere le conseguenze. La tirannia del desiderio diventa un girone infernale per questi personaggi che improvvisamente fanno i conti con quello che sono diventati.

È un film interessante nella sua cinica ricostruzione della società, sugli effetti estremi del consumismo.