Honey Don’t! di Ethan Coen

Honey O’Donahue (Margaret Qualley) è un’investigatrice privata che lavora a Bakersfield, un’assolata cittadina della California centrale. Quando Mia, una cliente che aveva preso un appuntamento con lei, viene ritrovata morta a seguito di quello che sembra essere un incidente stradale, Honey si ritrova ad indagare sulla chiesa del reverendo Drew (Chris Evans) e sui loschi traffici che nasconde.

Con Honey Don’t! Ethan Coen porta al cinema dal 18 settembre il secondo capitolo della trilogia iniziata nel 2024 con Drive Away Dolls e anche questa volta la trama poliziesca si mescola con la commedia e il noir, in un film che rispetto al precedente porta chiaramente i segni distintivi del cinema del regista americano.

Tante le sottotrame – ci sono le indagini, la storyline dedicata alle vicende familiari di Honey, il rapporto passionale che lega l’investigatrice alla poliziotta MG (Aubrey Plaza) – e tanti gli spunti, in un amalgama non sempre coeso dal punto di vista narrativo, pur nel suo essere volutamente spiazzante.

L’umorismo nero si mescola a una violenza brutale che esplode all’improvviso e alla sensualità carnale che domina il racconto della relazione tra Honey ed MG. Non tutte le trame si chiudono in maniera soddisfacente ma la sensazione che troppo venga lasciato in sospeso non attenua l’impatto della cruda riflessione di Coen su un’umanità corrotta in balia di un destino spesso beffardo.

Ottima la prova del cast, con Margaret Qualley sempre più padrona della propria presenza scenica e di un talento che emerge in maniera sempre più evidente film dopo film. Spicca la fotografia dai toni iper-saturi di Ari Wegner, volutamente carica e a quasi “esasperata”, perfetta per restituire le atmosfere del film.

Titolo Originale: Honey Don’t!

Regia: Ethan Coen

Sceneggiatura: Ethan Coen, Tricia Cooke

Interpreti: Margaret Qualley, Aubrey Plaza, Charlie Day, Chris Evans

Produzione: Focus Features, Working Title Pictures

Durata: 90 minuti

Distribuzione Italia: Universal Pictures

Uscita (Cinema): 18 settembre 2025