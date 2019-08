E’ un mercoledì notte del 2028, le strade del centro di Los Angeles sono tutte bloccate da tafferugli e manifestazioni. Le forze di polizia della città stanno respingendo violentemente i manifestanti che si sono tinti di blu per perorare la loro unica richiesta: acqua potabile gratis.



Quattro uomini, con i volti coperti da maschere a teschio, che hanno appena fallito un colpo in banca finendo in uno scontro a fuoco con la polizia. Feriti e senza altre opzioni, l’unica speranza di sopravvivere è raggiungere prima possibile uno stabile di 13 piani ,in art déco, dalla logora facciata, un tempo un prestigioso hotel ma adesso un luogo sicuro che nasconde all’attico un ospedale all’avanguardia. Questo Pronto Soccorso è molto esclusivo, riservato ai soli criminali, curati da un’infermiera (Jodie Foster) sempre pronta per le emergenze; l’iscrizione si paga in anticipo e tutte le regole della casa devono essere seguite alla lettera.

Un cast stellare per un thriller distopico che non impiega molto tempo ad annoiare.

Nel suo primo lungometraggio Drew Pearce, sceneggiatore di successo (Mission Impossible – Rogue Nation, Iron Man 3), riesce in parte a elaborare qualche trovata ingegnosa, ed è apprezzabile che lo faccia con un artigianato da vecchio mestiere – e in questo la scenografia gli dà manforte – ma la trama in sé ha qualcosa di frustrante nell’essere fin troppo già visto. Troppo diseguale e ingorgato Ed è proprio nel non riuscire a non far pesare e/o notare l’irregolarità tra dramma, noir, fantascienza e momenti tragicomici il difetto maggiore di questo film.