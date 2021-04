Il rapporto tra musica e cinema è antico quasi quanto il cinema stesso. Fin dalle origini, i registi hanno intuito il potere che la musica aveva nel creare le atmosfere più adeguate e nel rafforzare l’immedesimazione del pubblico con le emozioni dei personaggi.

È da questa premessa che prende avvio la serie di Lyndy Saville, I Maestri delle Colonne Sonore, che dal 22 aprile andrà ad arricchire l’ampio catalogo che Nexo+ dedica ai film d’autore e ai documentari sul mondo e i protagonisti del grande

cinema. Un appuntamento pensato in attesa della notte degli Oscar®, attesa che i più appassionati potranno ingannare anche in compagnia della Playlist Orsi, Leoni, Palme e Oscar, che raccoglie, sempre in streaming su Nexo+, un’accurata selezione di film premiati in questi ultimi anni.

Con i suoi 12 episodi composti di spezzoni di film, interviste, immagini di repertorio, locandine originali, I Maestri delle Colonne Sonore è un viaggio alla scoperta di come, oggi come ieri, le colonne sonore siano state e continuino a essere vitali per la produzione di un film, proprio quanto la sceneggiatura, l’interpretazione artistica e la realizzazione visiva.