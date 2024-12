Il canto delle sirene: a Villa Medici l’acqua raccontata da trenta artisti di diverse parti del mondo

Presso l’Accademia di Francia a Roma, fino al 13 gennaio 2025, è possibile visitare un’esposizione che analizza il rapporto dell’arte contemporanea con l’acqua.

Essa è vista e declinata in diverse proposte: se ne indaga il suo fascino abissale, la sua caratteristica di essere incolore, che la rende al contempo una tavolozza dal potenziale infinito, la capacità di assumere ogni forma, o ancora la crisi, l’inquinamento.

Mille sfaccettature, dunque, per un elemento base, di cui il corpo umano stesso è in gran parte composto. La sirena, figura mitologica e atavica, funge da guida ideale in questo percorso che si conclude in fondo con numerose riflessioni sulla natura umana.

La mostra è divisa in sette sezioni: Immersioni, Storie di perle, Atlantidi, Acque torbide, Evocare le ninfe, Lacrime e Diventare goccia.

L’esposizione è curata da Caroline Courrioux e Sam Stourdzé, rispettivamente responsabile della Produzione delle Mostre e Manifestazioni e direttore di Villa Medici, ed entrambi precedentemente impegnati nei medesimi ruoli per il Festival di fotografia Les Recontres D’Arles.

I materiali fruibili — alcuni dei quali commissionati appositamente per la mostra – comprendono fotografie, lavori audiovisivi, tele, sculture e molto altro.

Il canto delle sirene, foto di Daniele Molajoli

Tra le sezioni più affascinanti spicca senza dubbio Histoires de Perles – Storie di Perle, che pone in dialogo i suggestivi scatti, subacquei e non, della giapponese Kusukazu Uraguchi con le sculture in vetro di Murano di Simone Fattal e il video, intitolato Diver, di Monira Al Qadiri: personalità di luoghi e tempi differenti, attraverso una pluralità di mezzi, riportano, metaforicamente e letteralmente, a galla le perle, simbolo antichissimo di purezza e femminilità, emozionando e spingendo alla riflessione il fruitore.

Un’occasione da non perdere se si vuole avere uno sguardo sinottico su parte de pensiero artistico del XX e XXI secolo.