Sino a Santo Stefano nei teatri a Venezia e Mestre, concerti, concerti spettacolo e balletti 

Spettacoli e concerti spettacolo per pubblici di tutte le età nei teatri veneziani e mestrini sino a Santo Stefano. Diversi gli appuntamenti in programma al Teatro Goldoni.

Dalla rassegna Storie di Natale pensata per intrattenere i più piccoli durante le feste dal 20 al 30 dicembre sinoal triplo appuntamento tra il 21 (ore 18.00) e il 22 dicembre (ore 16.00 e 19.00) in A Millions Dreams la Big Vocal Orchestra porta al Teatro Goldoni un concerto-spettacolo fatto di brani che spaziano tra i generi musicali: colonne sonore di film, brani di musical, spirituals,contemporary gospel, polifonia classica passando per alcuni capolavori del pop-rock internazionale fino a opere classiche, con arrangiamenti originali. Il coro, composto da oltre 200 elementi, è diretto da Marco Toso Borella, artista del vetro di Murano, che cura anche la regia dello spettacolo. ASanto Stefano, il 26 dicembre (ore 16.00 e ore 20.30) la messa in scena da parte del Russian Classical Ballet del Lago dei Cigni con la canonica coreografia di Marius Petipa sulle musiche di Čajkovskij esalta il romanticismo del celebre balletto.. Sotto la direzione artistica Evgeniya Bespalova, che cura anche i costumi, va in scena un cast da étoile dello scenario internazionale . A Mestre il 20 dicembre al Teatro Toniolo in cartellone un nuovo progetto musicale che vede debuttare per la prima volta l’ensemble Crescendo GOM, compostoda giovani musicisti provenienti dalla GOM Giovane Orchestra Metropolitana con la direzione di Pierluigi Piran. Gli strumentisti della Giovane Orchestra metropolitana insieme a cinque studenti di canto di Musicalive APS daranno vita allo spettacolo Musical! con le più belle canzoni tratte da celebri musical: Dancing queen da Mamma Mia, Summer nights da Grease, New York New York, Don’t cry for me Argentina da Evita, Memory da Cats, Fame, Somewhere over the rainbow da Mago di Oz, Aquarius-Let the Sunshine in da Hair, Supercalifragilistichespiralidoso da Mary Poppins ,per concludere con brani natalizi quali Jingle Bell Rock e Silent Night.

Sabato 21 dicembre, sempre alle 21 , fanno tappa al Toniolo di Mestre con il loro Concerto Gospel Eric Waddell & Abundant Life Singers. Dopo la pausa natalizia per Santo Stefano giovedì 26 alle 18 il Balletto di Milano porta in scena Cenerentola balletto in due atti diretto da Giorgio Madia su musica di Gioachino Rossini, produzione vincitrice del prestigioso Gold Critics Award. Cenerentola ha conquistato migliaia di spettatori soprattutto per la genialità della messinscena: dal controluce iniziale alla tappezzeria della casa identica agli abiti di Cenerentola per sottolinearne lo status all’interno della famiglia, dalla carrozza con i cavalli danzanti alla fata sbadata e sensuale, fino al principe, naturalmente azzurro.