Il programma del Festival è come sempre molto ricco: tanti gli ospiti, i dibattiti, le proiezioni, i momenti di presentazione, che spaziano dalla letteratura all’arte, dalla musica al fumetto.

Segnaliamo, tra i tanti eventi, l’incontro con un grande regista del cinema italiano, Enzo Castellari, e la proiezione, a 50 anni dalla sua uscita, di La polizia incrimina, la legge assolve.

Quest’anno non mancherà una lezione a cura del grande Davide Longo dedicata alla suspense e sponsorizzata dalla Cooperativa Astra Onoranze Funebri perché “Amiamo la suspense, ma tanto sappiamo come va a finire…”.

In occasione del premio alla Carriera a Carlo Lucarelli, sponsorizzato da Aurora Penne, sarà possibile assistere alla proiezione film Lupo Mannaro (2000) alla presenza di Carlo Lucarelli e Gigio Alberti, e sarà possibile brindare con scrittori e scrittrici del panorama noir italiano con degustazione di cocktail offerti da Zoppi Distillery.

Anche quest’anno la musica sarà protagonista del sabato sera del Festival con Black Is Black. Narrazione pop a cura di Maurizio Blatto, con musiche di Valeria Sturba. Le canzoni “nere” che si tingono di noir per testo e aneddotica. Da San Quentin del “Man in Black” Johnny Cash, a Where Did You Sleep Last Night affidata a Kurt Cobain, passando per Black Is The Colour Of My True Love’s Hair impreziosita da Nina Simone e per tanti altri brani e musicisti.