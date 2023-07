Infinity: al Chiostro del Bramante di Roma la mostra di Michelangelo Pistolettto

Michelangelo Pistoletto, nato a Biella nel 1933, è senza dubbio uno dei protagonisti più noti dell’arte contemporanea. Tra le voci più autorevoli del settore, l’artista nel 2023 compie 90 anni e il Chiostro del Bramante di Roma gli rende omaggio inaugurando la nuova stagione espositiva con una sua grande mostra: i lavori storici del maestro dialogano con l’architettura rinascimentale e le nuove produzioni, realizzate appositamente per gli spazi del Chiostro.

Le opere ripercorrono di fatto l’intera carriera di Pistoletto, dagli anni Sessanta con i quadri specchianti, Metrocubo di Infinito, Venere degli Stracci, Orchestra di stracci, gli anni Settanta con L’Etrusco e la serie delle Porte Segno Arte insieme ad Autoritratto di Stelle fino a lavori più recenti come Love Difference – Mar Mediterraneo, o Terzo Paradiso.

Quattro grandi installazioni completano il percorso riproponendo e attualizzando lavori particolarmente significativi, come Grande sfera di giornali, Labirinto, Love Difference-neon, quest’ultima presentata per la prima volta in occasione della Biennale di Venezia, dove l’artista ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera, degna di nota una versione del Terzo Paradiso, realizzata in polistirene e PVC colorato a vent’anni di distanza dalla prima ideazione nel 2003, che occupa gli spazi esterni.

Infinity è un progetto che si completa grazie al pubblico, attraverso interazioni reali, azioni pratiche. Le persone si specchiano e diventano opera, lasciano un segno o una scritta e modificano lo spazio, battendo le percussioni interpretano, camminando su una strada romana entrano a far parte della narrazione.

Un invito attivo quello che Michelangelo Pistoletto rivolge al pubblico, verso la scoperta e l’atto creativo, che si dimostra dunque Infinito, come suggerisce il titolo dell’esposizione. Una mostra immersiva che può soddisfare le aspettative di appassionati e curiosi, in grado di coniugare spazi di grande valore storico con uno sguardo unico verso l’orizzonte artistico della contemporaneità.

Michelangelo Pistoletto. INFINITY

L’arte contemporanea senza limiti

a cura di Danilo Eccher

Chiostro del Bramante, via Arco della Pace, 00186 Roma

www.chiostrodelbramante.it

DATE DI APERTURA AL PUBBLICO

18 marzo – 15 ottobre 2023

ORARIO DI APERTURA

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 20.00

Sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 21.00 (la biglietteria chiude un’ora prima)

BIGLIETTERIA

Dal lunedì al venerdi € 15,00

Sabato, domenica € 18,00

BIGLIETTO JUNIOR (Bambini dai 5 ai 10 anni) € 10.00

BIGLIETTO OMAGGIO