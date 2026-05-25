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Isabelle Huppert illumina il red carpet di Cannes 2026 con il cast di Histoires Parallèles

Da
Romina Greggio
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il cast di Histoires Parallèles - Foto di Alcide Boaretto

Foto di Alcide Boaretto

Sul red carpet del Festival di Cannes 2026, Isabelle Huppert ha presentato Histoires Parallèles di Asghar Farhadi, uno dei film più attesi del concorso ufficiale.
L’attrice ha sfilato accanto al regista e a un cast internazionale composto da Catherine Deneuve, Vincent Cassel, Virginie Efira, Pierre Niney, India Hair e Adam Bessa.
Per la première, Huppert ha scelto un audace abito rosso scultoreo firmato Gucci by Demna, diventando una delle protagoniste assolute della Croisette.
Con il suo stile sofisticato e magnetico, la diva francese ha ancora una volta conquistato fotografi, critica e pubblico internazionale.

Isabelle Huppert: – Foto di Alcide Boaretto
Isabelle Huppert: – Foto di Alcide Boaretto
Isabelle Huppert: – Foto di Alcide Boaretto
Vincent Cassel – Foto di Alcide Boaretto
Vincent Cassel con la fidanzata – Foto di Alcide Boaretto
Vincent Cassel con la fidanzata – Foto di Alcide Boaretto
la fidanzata di Vincent Cassel- Foto di Alcide Boaretto
Virginie Efira . Foto di Alcide Boaretto
Virginie Efira . Foto di Alcide Boaretto
Virginie Efira . Foto di Alcide Boaretto
il cast di Histoires Parallèles – Foto di Alcide Boaretto
il cast di Histoires Parallèles – Foto di Alcide Boaretto
il cast di Histoires Parallèles – Foto di Alcide Boaretto
Isabelle Huppert: – Foto di Alcide Boaretto

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