Léa Seydoux e Catherine Deneuve insieme sul red carpet di Cannes 2026

Foto di Alcide Boaretto

Léa Seydoux e Caterine Denevue -Foto di Alcide Boaretto Léa Seydoux e Caterine Denevue -Foto di Alcide Boaretto Léa Seydoux e Caterine denevue -Foto di Alcide Boaretto Léa Seydoux -Foto di Alcide Boaretto Caterine Denevue -Foto di Alcide Boaretto Léa Seydoux -Foto di Alcide Boaretto Léa Seydoux e Caterine Denevue -Foto di Alcide Boaretto Léa Seydoux e Caterine Denevue -Foto di Alcide Boaretto il cast di Gentle Monster Foto di Alcide Boaretto il cast di Gentle Monster Foto di Alcide Boaretto il cast di Gentle Monster Foto di Alcide Boaretto il cast di Gentle Monster Foto di Alcide Boaretto

Tra le star più eleganti di Cannes 2026, Léa Seydoux ha attirato tutti gli sguardi sul red carpet insieme a Catherine Deneuve.

Le due attrici hanno presentato Gentle Monster, il nuovo film della regista Marie Kreutzer in concorso per la Palma d’Oro.

È la prima volta che Seydoux e Deneuve condividono il set, in un intenso dramma familiare tra segreti e tensioni psicologiche.

Sul tappeto rosso, Léa ha scelto un look sofisticato firmato Louis Vuitton, mentre Catherine Deneuve ha incarnato l’eleganza classica del cinema francese.

La loro apparizione è stata uno dei momenti più iconici e fotografati del Festival di Cannes 2026.