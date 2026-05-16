Scritto e diretto da un Guy Ritchie più in forma che mai, questo film fatto di tensione calcolata al dettaglio e azione senza sosta, è per gli amanti del genere divertimento assicurato. È la storia dell’impeccabile avvocata Rachel (Eiza González, che torna a lavorare con Ritchie dopo Il ministero della guerra sporca ) boss di una squadra di agenti d’élite, che opera in una zona grigia (in the grey) tra legalità e criminalità per missioni impossibili. L’ultimo lavoro che si è procurata è quello di di recuperare un cospicuo credito da un losco personaggio che finanzia altrettanto losche attività. L’obiettivo è Manny Salazar (Carlos Bardem). L’agenzia deve recuperare un miliardo per conto della spietata dirigente di una banca, Bobby (Rosamund Pike). Ad affiancare Rachel c’è la una squadra speciale d’assalto guidata dai fidati e senza scrupoli. e imperturbabili Sid (Henry Cavill) e Bronco (Jake Gyllenhaal). Salazar vive su un’isola di sua proprietà, l’attacco e la fuga, l’incolumità di Rachel, sono le priorità di Sid e Bronco.



In the grey scorre agilmente nei suoi 98 minuti, Ritchie riesce a renderle efficaci, con battute sarcastiche, senza smorzare l’entusiasmo e la dinamica dell’azione, le lunghe spiegazioni che i personaggi forniscono sui loro piani per recuperare il bottino e scappare dall’isola. È nell’intrattenimento che In the Grey riesce ad eccellere tra un montaggio serrato e agile, dialoghi al servizio dell’azione senza sprecare tempo, location mozzafiato (Spagna, Arabia Saudita, Isole Canarie), un cast di pezzi da novanta che forse si diverte più del pubblico, calandosi nei ruoli con una naturalezza spassosa, e la colonna sonora colonna vibrante di Christopher Benstead.

Data di uscita: 14 maggio 2026

Genere: Thriller

Durata: 108′

Anno: 2026

Paese: Gran Bretagna, USA

Produzione: Yellow Camel Studios

Distribuzione: 01 Distribution