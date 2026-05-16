Foto di Alcide Boaretto
Al Festival di Cannes 2026 il ritorno di Fast & Furious ha celebrato i 25 anni della saga con una proiezione-evento applaudita da fan e stampa.
La presenza di Meadow Walker, già apparsa in Fast X, ha reso omaggio al padre tra abbracci commossi con Vin Diesel.
Sul red carpet, Meadow ha sfoggiato un elegante blazer nero minimal chic, mentre Diesel ha scelto una giacca nera scintillante con la scritta “Fast Forever” sul retro.
Anche Michelle Rodriguez e Jordana Brewster hanno puntato su look sofisticati e total black, perfetti per l’atmosfera glamour di Cannes.
Più che una semplice reunion, è stato un tributo emozionante a una saga che continua a correre tra azione, famiglia e memoria.
Fast & Furious conquista Cannes 2026: emozione, eleganza e il tributo commovente a Paul Walker
Foto di Alcide Boaretto