“Tutto è iniziato quando sono andata a vedere Marie-Antoinette di Sofia Coppola nel 2006 – racconta Maïwenn che si è tenuta (e ha fatto bene) per sé il ruolo principale di questa cortigiana dissidente – Perché, non appena è apparsa sullo schermo, sono rimasta affascinata dal personaggio di Jeanne. Sono rimasta sedotta da Jeanne du Barry perché è una magnifica perdente. Forse perché la sua vita è simile alla mia, ma non è l’unica ragione. Mi sono innamorata di lei e del periodo storico. Mi sono immersa in una sua biografia particolarmente completa. Il desiderio di fare un film su di lei è stato immediato, ma è stato ostacolato per dieci anni da un sentimento di illegittimità che ho provato. Ogni volta che finivo un film, mi rituffavo nel libro, ma non sono mai riuscita a superare il mio complesso di inferiorità.”



Scritto dalla regista Maïwenn con Teddy Lussi-Modeste e Nicolas Livecchi, Jeanne Du Barry – La Favorita del Re, girato in parte a Versailles in 35 mm con Laurent Dailland come direttore della fotografia, è il romanzo di una storia nota, ambientato in una scenografia fantastica.

Sarà il pubblico che sceglierà se e quanto credere alla versione romantica di questo dramma in costume (di Jurgen Doering) di certo ben realizzato.