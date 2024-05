A Venezia in mostra INVISIBILI: Reportage dal Silos di Trieste di Barbara Zanon

Giovedì 9 maggio, alle 18:00, nella sede veneziana di Emergency (Giudecca 212), viene inaugurata la mostra fotografica “INVISIBILI: Reportage dal Silos di Trieste” della talentuosa Barbara Zanon.

Trieste, porta d’ingresso dell’Italia per i migranti provenienti dalla rotta balcanica, rappresenta un crocevia per chi fugge da Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Iran, Nepal, Iraq e Siria. Tuttavia, le loro storie restano spesso nell’ombra, trascurate dalle istituzioni e dai media. Questi viaggiatori affrontano il gioco; (the game inteso come azzardo) pericoloso e disumano di varcare i confini europei, esposti al ricatto dei trafficanti e alla brutalità dei respingimenti.

La mostra INVISIBILI porta finalmente luce su queste vite ignorate. Attraverso gli scatti toccanti di Barbara Zanon e i documentari di PIF (messi alla disposizione dalla Direzione Teche RAI), la mostra rivela le sofferenze e le sfide affrontate da chi cerca rifugio, ma trova invece indifferenza e ostilità.

Il Silos, edificio decadente nel cuore di Trieste di proprietà della COOP Alleanza 3.0, è diventato un luogo di rifugio per molti migranti. Privo di acqua, servizi igienici e comfort elementari a due passi dal centro di

Trieste, dalla Piazza del Mondo, il Silos occupa a volte fino a 400 persone. Tuttavia, la comunità si è unita per offrire supporto e solidarietà attraverso organizzazioni come Linea d’Ombra, dimostrando che l’e la compassione possono superare le barriere.

L’Amministrazione Comunale ha annunciato lo sgombero del Silos, ma speriamo che questa decisione sia motivata dalla volontà di offrire vera assistenza, non dall’intento di rendere invisibili queste persone o di confinarle in luoghi privi di dignità.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 10 maggio al 13 luglio 2024, dal mercoledì al sabato, dalle 11:00 alle 18:00. Un’opportunità imperdibile per comprendere meglio le sfide e le speranze di coloro che sono spesso ridotti all’ombra della società.

Scoprire le potenti immagini di Barbara Zanon, fotogiornalista e ritrattista di fama internazionale, il cui lavoro ha ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo può aiutare a rendere visibile questa realtà.

È un’esposizione che celebra la forza umana e la solidarietà che supera ogni confine.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Per informazioni: infovenice@emergency.it oppure 041-877931