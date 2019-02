Keyhole è il progetto di covers a cura di Arianna Callegaro e Luca Mazza ideato per Kinodromo, un’associazione culturale volta a promuovere il cinema indipendente a Bologna, un luogo di incontro e confronto dedicato a coloro che operano nell’audiovisivo, nato per incentivare la nascita di nuove forme di produzione creativa e con l’obiettivo di costruire reti di collaborazioni. È su questo presupposto che il progetto Keyhole arriva a definire, di mese in mese, una programmazione frutto di collaborazioni, energie multidisciplinari e scelte trasversali nell’ambiente artistico e creativo. La cover è dedicata

mensilmente ad un creativo, è una piccola vetrina dove vengono presentate panoramiche, narrazioni, approcci, interventi caleidoscopici sulla cultura contemporanea.

Dal 22 febbraio una selezione di 25 illustrazioni è esposta a Bologna presso ZOO – Strada Maggiore n.50/A (ingresso libero).

Sono 45 gli artisti, illustratori, fotografi, collagisti e street artist partecipanti alle 6 stagioni dal 2013/2019:

Andrea Casciu, Alessandra Desole (Je suis_desole), Rebecka Tollens (in collaborazione con Marguerite Waknine editions), Elise Corvaglia (Cloud is electric), Davide Baroni, Mai Li Bernard, Federico Carta (Crisa), Marie Verboven, Matteo Serri, Simone Falso, Riccardo Banfi, Francesca Togni, Gabriele Benefico, Céline Guichard, Alice Milani (in collaborazione con Becco Giallo Edizioni), Kensuke Koike, Anna Forlati, Caterina Gabelli per Studio Fludd, Séverine Gallardo, Emmanuelle Pidoux, Claudia Corrent, Alvise Bittente, Oscar Sabini, Caterina Morigi, Opium, Alberto Murmura, Luca Mazza aka Boyled, Carlotta Di Stefano, To/LET, DEM, David Bart Salvemini, Andreco, Salvatore Giommaresi, Silke De Vivo, Enzo

Benedetto aka Iam Blod, Cyop&Kaf, Silvia Rocchi, Paper Resistance. Partners: Ram Hotel – Bologna; Marguerite Waknine editions – Angouleme.

Keyhole /Kinodromo

ILLUSTRAZIONI DEL PROGRAMMA KINODROMO 2013-2019

a cura di Arianna Callegaro e Luca Mazza

Orari di apertura:

10:00 – 19:00, 20:00 – 22:30

Fino al 23 Marzo

www.kinodromo.org