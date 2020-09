La Giuria presieduta da Nadav Lapid e composta dai partecipanti al programma 27 Times Cinema del Parlamento europeo, dopo un’intensa discussione, che il pubblico ha potuto seguire in diretta streaming, ha preso la sua decisione: Kitoboy vince il GdA Director’s Award. Il film di Philipp Yuryev ha avuto la meglio su Residue di Merawi Gerima e Konferentsiya di Ivan I. Tverdovskiy.

Tutte le riunioni di giuria per ognuno dei dieci film in concorso sono state moderate da Karel Och, direttore del festival di Karlovy Vary, che ha condotto le discussioni accompagnando Lapid e i suoi giovani colleghi a decretare il vincitore.

Questa la motivazione con la quale hanno sostenuto la scelta:

«Il vincitore del GdA Director’s Award è Kitoboy di Philipp Yuryev. Era uno dei tre film selezionati, assieme a Residue, ritratto intimo e sperimentale della comunità black a Washington DC, e Konferentsiya, analisi non convenzionale della paura e del dolore, ambientata in Russia durante una cerimonia in commemorazione di un attacco terroristico. La giuria ha ritenuto che Kitoboy di Yuryev fosse la prova cinematografica migliore, combinando il genere drammatico e quello comico, pur mantenendo una forte visione estetica. Questa opera prima del regista è una storia di coming-of-age che ritrae un mondo mai esplorato prima con tanta precisione e sapienza filmica. La decisione di avvalersi di attori non professionisti ha conferito maggiore autenticità e la giuria ha ritenuto che questo film meritasse di essere premiato».