E finalmente arriva il primo film natalizio, originale e soprattutto italiano per tutta la famiglia dall’ampio respiro internazionale: La Befana vien di Notte.

Diretto da Michele Soavi “Il mio percorso come regista trae principalmente origine dal cinema di genere italiano, con un amore particolare per il fantasy e l’horror. Ho rielaborato il mito della befana, interpretata con brillantezza da Paola Cortellesi”.

Sceneggiato da Nicola Guaglianone “L’idea iniziale era quella di fare un film per tutta la famiglia, da vedere e rivedere ogni anno, durante le feste natalizie. Magari sul divano di casa, con il plaid scozzese, la tazza di cioccolata calda e i biscotti. La sfida era far incontrare due mondi e immaginari completamente diversi: il cinema teen anni ‘80 e la tradizione popolare italiana”.



A loro due si aggiungono: la colonna sonora, interessante e perfetta per il clima avventuroso e fantastico del film, composta dal giovane Andrea Farri; e la Film Commission Sud Tirolo e Alto Adige che ha finanziato il film regalando allo spettatore l’immagine luoghi che riempiono il cuore: Castelrotto, Caldaro, Merano e l’Alpe di Siusi.

E poi c’è il cast guidato da Paola Cortellesi, che si conferma una delle nostre migliori attrici. Ed è lei la Befana protagonista! Di giorno Paola è una maestra elementare, vive in una villa un po’ fuori mano rispetto al centro abitato, ha un fidanzato, anche lui insegna; ha piccoli allievi cui insegna non solo le materie scolastiche, ma soprattutto a fare gruppo contro il bullismo perché fuori dalle mure scolastiche la vita è difficile.

Un’esistenza piuttosto normale. Non fosse che Paola ha una doppia vita! Dallo scoccare della mezzanotte fino alle 8 del mattino si trasforma nella celeberrima Befana: quella del 6 gennaio, che vola su una scopa e riempie le calze dei bambini di doni, dolciumi e soprattuto carbone. Sono secoli oramai che Paola conduce questa vita clandestina all’insaputa di tutti. Salvata sul rogo, secoli prima, da una strega, ha avuto “in dono” questa sorte. E così durante le notti dell’anno riceve lettere, incarta regali, prepara dolci per il 6 gennaio.



Nonostante l’astio per quel tizio robusto vestito di rosso cui tutti dedicano le attenzioni, Paola ha sempre svolto alla perfezione il suo lavoro secolo dopo secolo. Tutto sembrerebbe filare come in ogni vacanza natalizia per Paola. E invece si troverà a vivere una disavventura che rischia di far fallire il suo prezioso lavoro.



La Befana viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli che risponde al nome di Mr. Johnny. Per puro caso uno dei suoi alunni assiste all’imboscata e avvisa gli altri. I bambini, scoperto chi è in realtà Paola, si lanciano in suo soccorso.

La Befana vien di Notte ha il pregio di essere una di quelle storie senza tempo, che non passano mai di moda. La spiritosa carica avventurosa (ragazzini impavidi a bordo di biciclette conquistano il nostro cuore già sulla carta) e il suo prezioso messaggio contro il bullismo, uniti alla rielaborazione del mito della Befana, fanno di questo film una bellissima sorpresa per tutti!