“La Luna nel Pozzo” fa di Caorle un grande palcoscenico all’aperto dal 20 al 24 agosto

Da mercoledì 20 a domenica 24 agosto Caorle (VE) ospita la XXX edizione de La Luna nel Pozzo, festival internazionale di teatro in strada che trasforma calli e piazze in un grande palcoscenico a cielo aperto.

In programma oltre 70 spettacoli, 22 compagnie internazionali e 7 prime nazionali, con artisti provenienti da tutta Europa e dall’America Latina, tra acrobatica, danza, teatro di figura, clownerie e musica dal vivo.

L’inaugurazione è in programma mercoledì 20 agosto alle 21.00 all’Azienda Agricola Ca’ Corniani con Latinduo (Argentina) in The Concert Became Not A Concert, seguito da L’aspetto di Tatiana Foschi, intensa performance di acrobatica aerea.

Dal debutto di Fins al Cel degli spagnoli Spinish Circo a Bravio di Estúpida Compañía, fino al raffinato Fragments della compagnia francese Bêtes de Rue, il festival porta in Italia prime assolute e grandi ritorni.

Accanto a loro, il tocco poetico di [dis]sensi unici di Carichi Sospesi, il viaggio teatrale di The Thief of Tales di Febo Teatro, la clownerie partecipata di Clown Effect di Stivalaccio Teatro e il teatro di strada di Piatto n° 5 della Compagnia Bellavita.

Cinque giorni che si muovono tra atmosfere sospese, piazze in trasformazione e incontri ravvicinati con il talento: dall’energia di apertura alla poesia dell’ultima sera, ogni giornata sarà un capitolo unico in questo racconto collettivo a cielo aperto.



L’ultima giornata del Festival, domenica 24 agosto, invita il pubblico a tornare nei luoghi già vissuti o a scoprirne di nuovi, seguendo un percorso che attraversa il centro storico di Caorle tra teatro, danza, circo e musica dal vivo.

Cuore poetico della serata è Isole di Ullallà Teatro in Campo Oriondi (ore 21.00 e 22.30), una creazione di teatro-danza che unisce performer con e senza disabilità in un racconto sull’incontro e la diversità. Musica dal vivo, proiezioni e movimento si intrecciano per dare voce a un arcipelago immaginario, dove ogni isola è unica ma tutte condividono lo stesso mare.

Le piazze si animano fin dal pomeriggio: Rio Terrà ospita About dei Duopadella (ore 18.00 e 21.00), spettacolo di bici acrobatica, giocoleria e clown, mentre in Piazza Papa Giovanni XXIII il Latinduo propone The Concert Became Not A Concert (ore 18.00 e 21.00), tra musica e clownerie.

In Piazza Papa Giovanni XXIII (ore 18.50 e 21.50) torna la Compagnia Bellavita con Piatto n° 5, mentre in Piazza Matteotti alle ore 21.50 il pubblico ritrova i Bêtes de Rue con Fragments.

Il programma prosegue con Un Amour en Couleur del Circo El Grito in Piazza Vescovado (ore 21.30) e con i belgi Doble Mandoble in Hero for One Day (Piazzetta Marchesan, ore 21.00), tra circo e manipolazione di oggetti.

Completano la serata il ritorno di Drums On Fire con Mystic Fire (Piazzetta Marchesan, ore 23.00) e la clownerie partecipata di Stivalaccio Teatro con Clown Effect (Portico di Piazza Vescovado, dalle ore 18.00 alle 21.00).