Sabato 2 ottobre alle ore 16.30 prenderà avvio la decima edizione di Art Night Venezia, una manifestazione ideata e coordinata dall’università veneziana di Ca’ Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia. Un’intera notte in cui musei, istituzioni culturali, teatri, gallerie, librerie, palazzi storici permetteranno gratuitamente l’accesso a chiunque vorrà partecipare. Unico requisito per far parte dell’iniziativa sarà la prenotazione, possibile a partire da lunedì 27 settembre accedendo al sito ufficiale di Art Night Venezia o alternativamente scaricando l’App MyPass Venezia. Sia dal sito che dall’App si potrà usufruire di una mappa virtuale georeferenziata che mostrerà all’utente tutte le istituzioni aderenti all’iniziativa e gli eventi in programma privilegiando quelli nelle sue immediate vicinanze, così da aiutarlo a pianificare un percorso facile e coerente.

Le novità rispetto alle edizioni precedenti saranno molteplici: in primis l’eliminazione totale di tutti i supporti cartacei resa possibile dall’utilizzo dell’App, e ciò chiaramente in un’ottica di sostenibilità, tema ampiamente sviluppato da questa decima edizione. Ulteriore differenza rispetto al passato è poi il mese scelto: Art Night Venezia si è sempre tenuta in primavera ma quest’anno per via della situazione pandemica è stata posticipata, facendola cadere in concomitanza con la Nuit Blanche di Parigi, che si svolgerà proprio lo stesso giorno. Inoltre, poiché ricorrono i 1600 anni dalla fondazione di Venezia, questa edizione di Art Night Venezia ospiterà molti più eventi, in omaggio alla città.

“Un’esperienza immersiva è quello che i visitatori devono aspettarsi” spiega Antonio Marcomini, Prorettore Vicario dell’Università Ca’ Foscari. I visitatori, infatti, non solo si immergeranno completamente nella storia e nell’arte veneziana, ma faranno anche un “viaggio nel tempo” con la video installazione di apertura Venezia 3021, una simulazione virtuale realizzata da Vitruvio Virtual Reality che mostrerà loro la Venezia del futuro.

Sito ufficiale: www.artnightvenezia.it

L’accesso alle attività su prenotazione sarà consentito solo agli utenti muniti di green pass e dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherine).