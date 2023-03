L’Accademia di Belle Arti di Venezia, istituzione attiva nel campo della formazione nella città lagunare sin dal 1750, come accaduto negli ultimi anni trasformerà l’appuntamento che celebra l’apertura dell’anno accademico in un’occasione per presentare le novità che la riguardano.

Martedì 28 marzo alle 10 nell’Aula Magna della sede delle Zattere allo Spirito Santo prenderanno la parola Michele Casarin (Presidente ABAVE), Riccardo Caldura (direttore ABAVE), Antonella Scardino, Segretario Generale Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Cristiano Corazzari, Assessore Territorio e Cultura, Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia. Seguirà una lectio di Kecy Salangad, Emmy Award 2022 per l’animazione (Outstanding Individual Achievement In Animation), 38enne veneziano ex studente dell’Accademia di Belle Arti e ora cartoonist di successo internazionale. Gli interventi ripercorreranno le più importanti novità vissute e imminenti in Accademia: a partire dalla più recente, la convenzione siglata a marzo 2023 con l’Autorità Portuale per l’uso dell’ex Chiesetta di Santa Marta, che anticipa un ulteriore ampliamento degli spazi dedicati all’attività didattica funzionale ad accogliere una popolazione studentesca e di docenti sempre più numerosa e un’offerta didattica che si arricchisce di nuovi corsi biennali, triennali e master.

Il 3 e 4 aprile tornano anche gli Open Day, appuntamento fisso di orientamento e presentazione in cui i futuri studenti possono conoscere l’Accademia attraverso passeggiate guidate negli spazi didattici.