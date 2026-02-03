Beppe (Giuseppe Battiston), l’unico idraulico “che non ha fatto soldi”; Gigi (Nicola Rignanese), in uno stato di profondo coma etilico perché l’ingente eredità di sua zia è andata alla Chiesa, e Umberto (Antonio Albanese), incallito o illuso musicista dodecafonico, dopo essere andati a prendere il giovane Toni (Niccolò Ferrero), appena scarcerato, vanno a festeggiare.

Mentre tornano in macchina a casa di Umberto, l’auto colpisce qualcosa o qualcuno. Da questo momento il quartetto, o meglio il trio, perché Gigi continua nel suo disperato sonno alcolico, inizia a compiere una sequenze di scelte sbagliate. La loro sarà “una notte da leoni” fatta di situazioni paradossali e beffarde, con incontri bizzarri.

Antonio Albanese dirige (alla sua sesta regia), e scrive con Piero Guerrera, Lavoreremo da Grandi, una commedia squisitamente nera con una vena malinconica. I protagonisti sono un gruppetto di amici spiantati, teneri sconfitti dalla vita, che gravitano intorno alla loro routine di Paese.

Incapaci di prendere il coraggio a quattro mani, presi dal panico diventano gli artefici di una ballata notturna di disavventure surreali.

Girato in 6 settimane su 8 di notte, sul lago d’Orta, Lavoreremo da Grandi è un toccasana di spensieratezza tra colpi di scena e gag elaborate e messe in scena con genuina simpatia.

Buca il grande schermo la coppia comica, per la prima volta insieme, formata da Albanese e Battiston,