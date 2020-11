Yoda versione Lego si guadagna nuovamente il premio come cosa più deliziosa dell’universo Disney-Lego.

Il nuovo speciale animato di LEGO, diretto da Ken Cunningham e scritto da David Shayne, che è anche il co-produttore esecutivo, è il primo a fare il suo debutto su Disney+ e dà seguito alla grande storia di collaborazione tra Lucasfilm e LEGO.

“Subito dopo gli eventi di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Rey lascia i suoi amici che si stanno preparando al Life Day e parte per una nuova avventura con BB-8 per acquisire una maggiore conoscenza della Forza. In un misterioso Tempio Jedi, Rey viene proiettata in un’avventura nel tempo, attraverso i momenti più amati della storia cinematografica di Star Wars, entrando in contatto con Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan e altri iconici eroi e antagonisti di tutti e nove i film della saga degli Skywalker. Ma farà in tempo a tornare per la celebrazione del Life Day e imparare il vero significato dello spirito delle feste?”

In poco più di 40 minuti, il nuovo speciale – la tradizione va avanti da decenni – si concentra sulla nuova generazione di eroi: Rey, Finn, Rose e Poe. Oltre a offrire un’avventura piena di divertimento che incorpora molti dei più grandi momenti della storia di Star Wars, insieme alle apparizioni di personaggi come Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan e molti altri.

C’è tanto umorismo seguito a ruota da un affetto sincero per la saga, e poi ovviamente c’è tanta azione.

Il nuovo speciale debutterà su Disney+ il 17 novembre