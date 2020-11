Il nuovo progetto di teatro alla radio con la direzione artistica di Giancarlo Marinelli iniziato lunedì 9 novembre sulla pagina Facebook di Arteven raccoglie le letture di romanzi, racconti e pièce teatrali della nostra cultura regionale da parte delle compagnie teatrali venete, accompagnate da musicisti dal vivo. In questo momento di sospensione delle attività in presenza il progetto mira a sostenere gli artisti veneti e a realizzare un archivio digitale per mantenere viva la nostra memoria culturale e renderla disponibile a tutti. Questi gli appuntamenti in programma da lunedì 16 a venerdì 20 novembre:

Lunedì 16 novembre Teatro Scientifico legge Yesterday. L’ultimo gioco di Jana Balkan, accompagnamento a cura del Festival Spazio & Musica con l’ensemble I Musicali Affetti. Coordinamento musicale a cura di Cesare Galla.

Martedì 17 novembre Barbamoccolo legge Leggende veneziane di Alberto Toso Fei, accompagnamento a cura di Pantarhei con Mattia Groppello. Coordinamento musicale a cura di Cesare Galla.

Mercoledì 18 novembre Dedalofurioso-Stefania Carlesso legge Frammenti di un discorso interrotto di Neri Pozza, accompagnamento a cura di Pantarhei con Mattia Groppello. Coordinamento musicale a cura di Cesare Galla.

Giovedì 19 novembre Slowmachine legge Il segreto del bosco vecchio di Dino Buzzati, accompagnamento a cura di Pantarhei con Mattia Groppello. Coordinamento musicale a cura di Cesare Galla.

Venerdì 20 novembre Fatebenesorelle – Patricia Zanco legge La vita accanto di Mariapia Veladiano, accompagnamento a cura di Pantarhei con Mattia Groppello. Coordinamento musicale a cura di Cesare Galla.

E’ possibile in qualsiasi momento guardare i video nella sezione Videogallery del sito di Arteven e ascoltare i podcast su MyRadio, la webradio di MyArteven, su Spreaker e Spotify. Le letture saranno rese pubbliche alle ore 19.30 di ogni giorno sulla pagina Facebook di Arteven.