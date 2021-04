Lo streaming di aprile del Teatro La Fenice

La programmazione in streaming del Teatro La Fenice continua sul canale YouTube anche ad aprile. A cinquant’anni dalla morte di Igor Stravinskij, la Fondazione Teatro La Fenice propone venerdì 16 aprile 2021 ore 17.30 Le Sacre du printemps e l’Histoire du soldat, ripresa dell’allestimento dello scorso agosto al Teatro Malibran, con la direzione musicale di Alessandro Cappelletto e Francesco Bortolozzo nella veste di attore e regista.

Juraj Valčuha torna sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice sabato 17 aprile 2021 alle 17.30. In programma il Mandarino meraviglioso di Béla Bartók, pantomima in un atto su libretto di Ményhért Lengyel. L’opera, frequentemente proposta nei cartelloni nella versione ridotta di suite per orchestra, sarà presentata in questa occasione in forma integrale.

Venerdì 23 aprile 2021 alle 17.30 verrà presentato il libro La tournée del secolo. Toscanini e la straordinaria nascita dell’Orchestra della Scala. Sempre in diretta streaming, vi partecipano l’autore Mauro Balestrazzi, il sovrintendente e direttore artistico della Fenice Fortunato Ortombina e il musicologo Harvey Sachs in collegamento da New York. Non sarà solo l’occasione per ricordare la nascita a cento anni esatti dell’Orchestra della Scala. Si ricorderà anche il legame di Toscanini con Venezia. Alla Fenice fu protagonista della Stagione 1895 con Cristoforo Colombo di Alberto Franchetti, Falstaff di Giuseppe Verdi, Le Villi di Giacomo Puccini, l’opera Emma Liona di Antonio Lozzi e un concerto sinfonico. Tornò in laguna nel marzo 1906 per una coppia di concerti, e poi ancora nel 1920 e nel 1921. Risale al 1949 il suo ultimo concerto veneziano, quando inaugurò la dodicesima edizione del Festival internazionale di musica contemporanea.

Sabato 24 aprile, sempre alle 17.30, va in onda il concerto Verdi e la Fenice. Ne saranno protagonisti il direttore d’orchestra Riccardo Frizza alla testa di Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, il baritono Luca Salsi e il basso Michele Pertusi. In programma pagine da Ernani, Attila, Rigoletto, La traviata e Simon Boccanegra, le cinque opere composte appositamente per La Fenice. Nel cast anche il mezzosoprano Chiara Brunello, il tenore Cristiano Olivieri, il baritono Armando Gabba e il basso Matteo Ferrara. Maestro del Coro Claudio Marino Moretti.

Luca Benvenuti