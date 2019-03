MARTESANA. Girala come vuoi intende evidenziare tutto ciò che accomuna il territorio attraversato dal canale della Martesana creando una memoria collettiva. Un’opera di valorizzazione del territorio alimentata dalla visione di chiunque si trovi a passare dalla Martesana e destinata agli abitanti di questi luoghi, per scoprire posti nascosti o sconosciuti di una terra ricca di sorprese. Inoltre, l’iniziativa si rivolge a coloro che attraversano la Martesana (per lavoro, turismo, svago) e a tutti quelli che hanno voglia di conoscerla meglio.

Il periodo scelto per l’iniziativa (18-24 marzo 2019) non è casuale: il 21 marzo è il primo giorno di primavera nonché il giorno in cui Libera celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, sono i giorni delle Cinque Giornate di Milano.

Inoltre il 2019, anno in cui decorrono i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, è stato dichiarato dal Ministero per i beni e le attività culturali, l’anno del turismo lento.

In quest’ottica si inserisce Martesana, girala come vuoi: un’esortazione a guardare con altri occhi ciò che quotidianamente ci circonda. Un’occasione per i cittadini e per chiunque passi da questo territorio, per rallentare e soffermarsi a osservare, per poi raccontare.

L’idea: in un preciso intervallo di tempo (minimo 2 – massimo 7 giorni), viene chiesto alle persone di partecipare a un esperimento: raccontare la propria visione del territorio tramite dei brevi video (di massimo 3 minuti).

Il tema è libero, ognuno può raccontare un ricordo, un incontro, un’emozione, purché legato a quel determinato luogo che quindi potrà fare da sfondo, essere l’oggetto del video o anche il pretesto.

Una volta caricati sul portale www.giralacomevuoi.com, i video sono on line visibili a tutti, fino alla presentazione pubblica del montaggio, creato a partire da alcuni dei video arrivati.

Le soggettive visioni di ognuno saranno l’irripetibile risultato di un qui e ora. I video infatti costituiranno una, seppur parziale, memoria collettiva: contemporanea e mutevole ma di sicuro sfaccettata e trasversale perché nata dal basso.

Il progetto è un’opera di valorizzazione del territorio perché lo arricchisce con immagini video ordinate e catalogate creando un vero e proprio archivio video dal basso; rafforza il senso di appartenenza dei cittadini con l’obiettivo di costituire una comunità sempre più attiva; turisti e persone che non conoscono quel territorio saranno attirati dall’iniziativa e dal portale web.

La presentazione al pubblico del montaggio sarà la testimonianza di come il cinema partecipato, e quindi le persone che hanno contribuito all’iniziativa, sia capace di catturare, anche solo per un attimo, l’essenza di un luogo con gli occhi di chi lo abita, di chi lo attraversa, di chi si trova a guardarlo per la prima volta (land-telling).