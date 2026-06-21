La partecipazione CSC Cineteca Nazionale al Cinema Ritrovato di Bologna

In un festival particolare e speciale come quello del Cinema Ritrovato di Bologna che privilegia restauri di opere cinematografiche di qualità e numerose retrospettive non poteva mancare la partecipazione del Centro Sperimentale di Cinematografia e della Cineteca Nazionale.Infatti, in questa 40ª edizione del Cinema Ritrovato, in programma a Bologna dal 20 al 28 giugno, la presenza del CSC – Cineteca Nazionale sarà molto variegata. Saranno in programma al festival presentazioni di progetti inediti, proiezioni di frammenti ritrovati, digitalizzazioni di film considerati perduti e capolavori restaurati.L’avvio per il CSC sarà il 22 giugno alle 11.10, all’Auditorium – DAMSLab, con l’importante presentazione del progetto inedito “Orson Welles’ Don Quijote:A Project of Reconstruction”. L’evento è parte del ciclo “Incontri sul restauro” e vedrà come relatore Esteve Riambau con la partecipazione della Cinémathèque française, del CSC – Cineteca Nazionale (nella persona del Conservatore Steve Della Casa), della Filmoteca Española e della Filmmuseum München; verrà introdotto da Valeria Camporesi, referente della Filmoteca Española.Nella sezione “Ritrovati e Restaurati”, il 22 giugno si terrà la première italiana del restauro di “Metti una sera a cena” di Giuseppe Patroni Griffi che ha come protagonisti Jean-Louis Trintignant e Florinda Bolkan. La proiezione si svolgerà al Cinema Europa alle 17.15 e vedrà l’introduzione di Steve Della Casa e di Stéphanie Chiche (SND Films). Il film nella sua versione restaurata è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2026.Da ricordare il 23 giugno, sempre nella sezione “Ritrovati e Restaurati”, si svolgerà, invece, l’anteprima italiana del restauro di “Rita la zanzara” di Lina Wertmüller. Il restauro sarà proiettato al Cinema Europa alle 17.30 e verrà introdotto da Steve Della Casa. Tutte le lavorazioni del restauro di “Rita la zanzara” sono state effettuate presso il laboratorio CSC Digital Lab del CSC – Cineteca Nazionale in collaborazione con Titanus S.p.A. a partire dai negativi scena e colonna originali.Il 25 giugno sarà la volta della pioniera del cinema italiano Elvira Notari: alle 9.00, in sala Mastroianni, nell’ambito della sezione “Ritrovati e Restaurati” verrà presentato il frammento inedito firmato da Elvira Notari “Carmela, la sartina di Montesanto” (Italia/1916). La proiezione si svolgerà con l’accompagnamento al piano di Neil Brand e seguirà la presentazione del cofanetto intitolato “Elvira Notari. Pioniera del cinema italiano” a cura di Maria Coletti.Il cofanetto contiene tutti i film superstiti della regista Elvira Notari, preservati da CSC-Cineteca Nazionale: “Carmela, la sartina di Montesanto” (1916), “‘A Santanotte” (1922), “È piccerella” (1922), “La festa della SS. Assunta in Avellino – La festa della Madonna della Libera in Trevico” (1923?), “Fantasia ‘e surdate” (1927), “L’Italia s’è desta” (1927).