Michele Boato presenta il suo nuovo libro “Nonviolenza per la terra”

Sabato 9 dicembre alle ore 15 a Re Libri Banca del Tempo all’inizio di via Dante, portici angolo via Fusinato, viene presentato il nuovo libro di Michele Boato “Nonviolenza per la terra” edito per i tipi di Gaia. Il tema centrale del nuovo libro sono invece le lotte nonviolente a difesa dell’ambiente, nel loro significato più ampio: l’attenzione perciò è rivolta al grandissimo numero di iniziative che in tutto il pianeta segnano il consolidarsi di una nuova concezione del mondo che pone al primo posto la vita e non l’economia. Le storie di “contestazione ecologica” sono raccolte per paesi e continenti; quelle, numerosissime, relative all’Italia, si potranno trovare in un prossimo volume, in uscita nel 2024.