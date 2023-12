A Cavallino Treporti Il festival La piazza delle arti teatro, danza e cinema per adulti e giovanissimi

Torna “La piazza delle Arti”, il Festival di teatro, danza, arti performative organizzata dal Comune di Cavallino-Treporti, con la collaborazione del circuito Arteven e Accademia Duse di Asolo Dal 14 dicembre al 12 maggio è in programma una serie di appuntamenti per tutta la comunità della seconda spiaggia italiana per afflusso di turisti : 16 sono gli spettacoli per adulti di cui 2 prime nazionali, 6 prime regionali e 9 quelli per giovanissimi inseriti nella nuova sessione “Generazione α – Z”, progetto al quale partecipano anche le scuole del territorio.

Gli spettacoli sono uniti da un unico tema, “la musa”, asse portante di tutte le opere (teatrali, cinematografiche e di danza) e dei laboratori legato alla fonte dell’ispirazione.

In questa nuova edizione si è voluto dedicare ampio spazio ai più piccoli, alla scuola e alle famiglie, perché il teatro ha da sempre l’importante ruolo di luogo di aggregazione, di incontro, di scambi di pensiero, di cultura. La seconda edizione del Festival è stata costruita su più livelli tematici di azione, su stratificati percorsi semantici e su differenti linguaggi artistici che si incontrano ed incrociano: anzitutto :i sette appuntamenti sul tema della “donna” che hanno per protagoniste Elena Bucci, Annagaia Marchioro e la grande Eleonora Duse, ricordata nel centenario della nascita con la conferenza-spettacolo “ La divina, la poesia e… il comico” e poi i diversi spettacoli, alcuni goldoniani, che tengono viva la grande tradizione della lingua veneta e dell’identità culturale. Completano la nutrita serie di appuntamenti le messe in scena, anche di compagnie straniere , che portano sulla scena la multiculturalità, il teatro fisico e la danza e soprattutto, grande novità di questa seconda edizione l’arte nel cinema. Saranno, infatti, proposti anche due mediometraggi, uno di Ermanno Cavazzoni (storico sceneggiatore di Fellini), l’altro sul gruppo di avanguardia teatrale “I Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa”.

<<La nostra “piazza” virtuale deve tornare al centro. Il rito deve tornare ad essere collettivo perché deve avere come vero protagonista l’intera comunità: ognuno di noi. Ognuno con la sua identità – spiega il direttore artistico Alessio Nardin -. La “piazza” quest’anno credo debba aprirsi a nuove esperienze artistiche, laboratori residenziali con i più piccoli, progetti di teatro partecipato che coinvolgano la comunità>>. Si inizia nella SalaTeatro di Cà Savio giovedì 14 dicembre alle 21 con Note sui Sillabari, melologo nato come omaggio a Goffredo Parise, divenuto un lavoro originale grazie allo scomparso Vitaliano Trevisan e proposto in un nuovo allestimento con Patricia Zanco e Marcello Tonolo. Info www.comune.cavallinotreporti.ve.it tel. 0412909760/3389581964.