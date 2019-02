Prodotto da Casanova Multimedia (fondata da Luca Barbareschi nel 2009) con Rai Cinema, dopo l’estromissione dal tour promozionale del suo film precedente, Poveri ma ricchissimi, a seguito di uno scandalo, seguito da indagini e processo con sentenza di assoluzione dalle accuse di molestie, Fausto Brizzi fa piazza pulita di una parte del suo passato e torna con una commedia divertente dove, a testa alta, tira alcune appuntitissime frecciate.

“Film autobiografico? Certo che sì, soprattutto perché è una storia sull’amicizia. Stavolta mi sembrava opportuno raccontare come, quando ci si trova in un momento di bisogno, gli amici siano importanti” ha dichiarato il regista.

E talvolta il salvagente viene lanciato da chi meno te lo aspetti. Un po’ come succede allo spregiudicato imprenditore vinicolo Diego (Paolo Ruffini), padre assente, ma presentissimo sulle copertine patinate, vita dissoluta, frenetica e atteggiamento di superiorità.

Dimentica il cellulare nel bagno di un aeroporto, la Vigilia di Natale, mentre si sta per imbarcare su un volo intercontinentale. A recuperarlo sono due inservienti, Ivano (Lillo) e Sabino (Dino Abbrescia) presi a pesci in faccia proprio da Diego poco prima. Ed è per questo che i due decidono di non restituire il cellulare e di approfittare dei contatti e vari pin di carte di credito contenuti nella memoria di quello smartphone. Quando Diego, oramai ad alta quota, si rende conto di non avere il suo preziosissimo cellulare, è troppo tardi. A terra Ivano e Sabino hanno iniziato a farsi prendere un po’ troppo la mano, spacciandosi per il suo proprietario; e una volta atterrato Diego si trova in una situazione a dir poco infernale, gli piove addosso il peggio del peggio.

Insomma non può che risalire la china. E per assurdo, saranno proprio i due furfanti a dargli l’ultima chance di rendenzione.

Modalità aereo è una funzionalità presente su smartphone e tablet che consente di disattivare velocemente tutti i segnali radio emessi dai dispositivi mobili, una sorta di “do not disturb”. Uno status mentale che Diego mai avrebbe considerato prima e che ben presto diventerà una sua regola di vita.

Fausto Brizzi scrive con Paolo Ruffini e Herbert Simone Paragnani una commedia simpatica, che fa sorridere e strappa qualche bella risata di cuore. Non volgare, talvolta esagerato, è il racconto di redenzione e riscatto non solo di Diego, che dal fango che gli hanno gettato addosso riemerge più forte di prima, con una nuova sincera combriccola di amici e con il riconquistato affetto di suo figlio, ma anche di due buffi disperati, Ivano e Sabino, che saranno infantili, tuttavia in fondo in fondo sono onesti e generosi nel trasmettere il valore dell’amicizia.